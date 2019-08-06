Склад боеприпасов взорвался в России
Девятый пострадавший доставлен в больницу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "RT на русском".
Фото © РИА Новости
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края в России произошли вчера, 5 августа. По предварительным данным, на складах хранились мины и зенитные патроны. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. В регионе введен режим ЧС.
Губернатор Красноярского края Александр Усс не исключил возможности увеличения площади пожара после взрывов в зависимости от характера распространения огня.
По данным РИА Новости, пять пострадавших после осмотра врачей отпустили домой на амбулаторное лечение.
Среди госпитализированных один пожарный и двое военных.
По данным RT, еще один поступивший является гражданским. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В 21.48 по времени Москвы (0.48 по времени Нур-Султана) стало известно о еще одном госпитализированном сотруднике пожарной службы. Его состояние также оценивается как средней степени тяжести.
Позже в 02.07 по времени Москвы (5.07 по времени Нур-Султана) стало известно, что двух пострадавших при взрыве склада боеприпасов отправили бортом санавиации в Красноярск.
Аналогичное ЧП произошло в Арыси Туркестанской области 24 июня. Там также взрывались боеприпасы на складе. Была объявлена чрезвычайная ситуация. В городе проживает 45 тысяч человек, их всех эвакуировали.
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