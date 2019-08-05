Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции "Ак жол" Дания Еспаева высказалась по поводу приговора двум проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда.
"Общественность широко обсуждает приговор, вынесенный в отношении двух проводников, совершивших изнасилование в купе поезда "Тулпар-Тальго", за которое они получили наказание вдвое меньше, чем предусмотрено статьей 120 Уголовного кодекса РК. Меня возмущает то, что даже при наличии факта группового изнасилования судья находит возможность применить к этим двум мерзавцам смягчающие факторы. У нас у всех есть сестры, дочери и, не дай бог, когда-нибудь это может коснуться каждой из них, и такое снисхождение при вынесении подобного рода приговора сродни поощрению", – считает депутат.
Дания Еспаева отметила, что судья вынес решение, опираясь на нормы законодательства, которые позволяют избежать заслуженного наказания за преступления против личности. Она назвала этот приговор издевательским по отношению к жертве, отметив, что осуждённые имеют возможность уже через год выйти на свободу по УДО.
"С начала 2019 года в Казахстане совершено 799 изнасилований, и, я думаю, это только те факты, которые дошли до судебного разбирательства. Много случаев, когда жертвы изнасилования не обращаются в правоохранительные органы, боясь огласки из-за нашей ментальности, а зачастую – не доверяя органам. Поэтому я считаю необходимым на законодательном уровне отнести любой вид изнасилования к категории тяжких преступлений, ужесточить срок и отменить условно-досрочное освобождение", – заявила Дания Еспаева.
Она добавила, что эта категория преступлений, по её мнению, не должна подпадать под гуманизацию.
"Кроме того, сегодня предусмотрен такой вид наказания как химическая кастрация, которая применяется к педофилам. Возможно, необходимо распространить это наказание и к насильникам, совершившим такое преступление неоднократно. Как депутат и как женщина считаю, что наступил момент изменения уголовного законодательства в отношении насильников в части его ужесточения. Я и мои коллеги по фракции будем готовить соответствующие поправки в действующее законодательство", – отметила депутат.
В социальной сети Facebook опубликован пост от имени жертвы изнасилования в поезде. Пострадавшая поблагодарила казахстанцев, которые поддержали её, и также заявила о необходимости ужесточения уголовного законодательства в отношении насильников.
"Я как женщина, пережившая насилие, обращаюсь к руководству страны и к депутатам Парламента РК с просьбой ужесточить наказания сексуальным насильникам. Выработать единый алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов, чтобы пережившие насилие точно знали каждый шаг, который должно сделать следствие", – говорится в обращении.
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Врага Не понял, а кто враг то?))) :lol: :lol: :lol:
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf: Кстати, у вас, как и у пиндосов тожа, ваще по этой теме опа. Там можно раскошелится за "изнасилование" глазами, либо за сексуальное домогательство предложением попить кофэ....
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале: Врага надо знать в лицо
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: В банке приколов? На тенге остаток примерно 200 000 тенге. Евро это 500.Бывает и больше остаётся В сберкассе у меня счёт... :lol: :oops: :-P
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95: так что будте осторожны мужики) Вот тут я согласен...