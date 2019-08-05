Депутат считает, что изнасилование следует отнести к тяжким преступлениям, а к серийным насильникам применять химическую кастрацию, передает Informburo.kz

Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции "Ак жол" Дания Еспаева высказалась по поводу приговора двум проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда.

"Общественность широко обсуждает приговор, вынесенный в отношении двух проводников, совершивших изнасилование в купе поезда "Тулпар-Тальго", за которое они получили наказание вдвое меньше, чем предусмотрено статьей 120 Уголовного кодекса РК. Меня возмущает то, что даже при наличии факта группового изнасилования судья находит возможность применить к этим двум мерзавцам смягчающие факторы. У нас у всех есть сестры, дочери и, не дай бог, когда-нибудь это может коснуться каждой из них, и такое снисхождение при вынесении подобного рода приговора сродни поощрению", – считает депутат.

Дания Еспаева отметила, что судья вынес решение, опираясь на нормы законодательства, которые позволяют избежать заслуженного наказания за преступления против личности. Она назвала этот приговор издевательским по отношению к жертве, отметив, что осуждённые имеют возможность уже через год выйти на свободу по УДО.

"С начала 2019 года в Казахстане совершено 799 изнасилований, и, я думаю, это только те факты, которые дошли до судебного разбирательства. Много случаев, когда жертвы изнасилования не обращаются в правоохранительные органы, боясь огласки из-за нашей ментальности, а зачастую – не доверяя органам. Поэтому я считаю необходимым на законодательном уровне отнести любой вид изнасилования к категории тяжких преступлений, ужесточить срок и отменить условно-досрочное освобождение", – заявила Дания Еспаева.

Она добавила, что эта категория преступлений, по её мнению, не должна подпадать под гуманизацию.

"Кроме того, сегодня предусмотрен такой вид наказания как химическая кастрация, которая применяется к педофилам. Возможно, необходимо распространить это наказание и к насильникам, совершившим такое преступление неоднократно. Как депутат и как женщина считаю, что наступил момент изменения уголовного законодательства в отношении насильников в части его ужесточения. Я и мои коллеги по фракции будем готовить соответствующие поправки в действующее законодательство", – отметила депутат.

В социальной сети Facebook опубликован пост от имени жертвы изнасилования в поезде. Пострадавшая поблагодарила казахстанцев, которые поддержали её, и также заявила о необходимости ужесточения уголовного законодательства в отношении насильников.

"Я как женщина, пережившая насилие, обращаюсь к руководству страны и к депутатам Парламента РК с просьбой ужесточить наказания сексуальным насильникам. Выработать единый алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов, чтобы пережившие насилие точно знали каждый шаг, который должно сделать следствие", – говорится в обращении.