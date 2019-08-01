Виновным в организации "электронных казино" признал суд 26-летнего костанайца

Асета Жетписбаева признали виновным по ч. 1 ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). Как сообщила пресс-служба областного суда, его приговорили к 1 году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, Жетписбаеву придётся 100 часов провести на принудительных работах.

Фото из архива "НГ"

Согласно обвинительному заключению, в марте 2019 года он незаконно установил программы азартных игр на компьютеры в офисах букмекерской конторы "FairPlay.kz" по ул. Маяковского, 109/2 и ул. Дулатова, 62 в Костанае и собирал деньги с игравших в них клиентов. Помещения в офисах он арендовал.

Судебное заседание по делу Жетписбаева состоялось 22 июля и продлилось всего 15 минут. На нем подсудимый признал вину и ходатайствовал о заключении процессуального соглашения. Однако соглашение заключено не было и 26 июля Ольга Кузнецова огласила приговор.







