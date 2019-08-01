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alex_60
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01.08.19 16:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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01.08.19 16:08
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да я по жизни щастливый, разве не заметно. :lol: ;-) :-)
01.08.19 16:05
alex_60
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Виновным в организации "электронных казино" признал суд 26-летнего костанайца

Георгий ГОВОРОВ

1 августа 2019, 11:26 |  Криминал

Асета Жетписбаева признали виновным по ч. 1 ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). Как сообщила пресс-служба областного суда, его приговорили к 1 году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, Жетписбаеву придётся 100 часов провести на принудительных работах.

Фото из архива "НГ"

Согласно обвинительному заключению, в марте 2019 года он незаконно установил программы азартных игр на компьютеры в офисах букмекерской конторы "FairPlay.kz" по ул. Маяковского, 109/2 и ул. Дулатова, 62 в Костанае и собирал деньги с игравших в них клиентов. Помещения в офисах он арендовал.

Судебное заседание по делу Жетписбаева состоялось 22 июля и продлилось всего 15 минут. На нем подсудимый признал вину и ходатайствовал о заключении процессуального соглашения. Однако соглашение заключено не было и 26 июля Ольга Кузнецова огласила приговор.




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§ zloy kyrgyz
Re: Виновным в организации "электронных казино"...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой не смешите меня, в любой компьютерной салон загляните везде катают на деньги, и букмекерские конторы которые разбросаны по всему городу это не казино? Там люди миллионы оставляют потом вешаются
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В Костанайской области прошел масштабный субботник «Бірге - таза Қазақстан». В Костанайской области за полдня вывезли 1 000 тонн мусора, но, как оказалось, он тут же появился снова. Имеют ли смысл подобные акции?
Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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