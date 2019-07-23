Дело об организации игорных домов рассмотрит в ускоренном режиме костанайский суд
Георгий ГОВОРОВ
26-летнего костанайца Асета Жетписбаева обвиняют в нарушении требований закона РК "Об игорном бизнесе". Согласно обвинительному заключению, в марте 2019 года он незаконно установил программы азартных игр и собирал деньги с игравших в них клиентов букмекерской конторы "FairPlay.kz" по ул. Маяковского, 109/2 и ул. Дулатова, 62.
- Асет Жетписбаев установил азартные игры "Fortune", "Poker", "FortuneFastLive" и "Bingo 37 Live", чем совершил уголовное правонарушение против здоровья населения и нравственности, - сообщили в пресс-службе суда №2 Костаная.
Судебное заседание состоялось вчера, 22 июля, в суде №2 г. Костаная. Продлилось оно около 15 минут. Судья Ольга КУЗНЕЦОВА даже не стала зачитывать суть обвинения, лишь разъяснила права подсудимого. Жетписбаев вину признал и ходатайствовал о заключении процессуального соглашения. Прокурор эту идею поддержал, подчеркнув, что пары дней будет достаточно, чтобы подготовить необходимые документы.
Судья Кузнецова постановила предоставить подсудимому и прокуратуре Костаная срок для заключения процессуального соглашения до 18:00 25 июля.
По ст. 307 ч. 1 (Организация незаконного игорного бизнеса) Асету Жетписбаеву грозит штраф до 2 000 МРП (5 050 000 тенге), привлечение к общественным работам на срок до 600 часов или ограничение свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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андрей 117: вспомнилась сцена из знаменитого фильма...ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать. Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности...
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yudjin: Сварочный аппарат акима :lol: