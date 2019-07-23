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лимон
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
напомните пожалуйста, чем дело закончилось со сбором подписей о присвоении одной из улиц имени детского доктора Герасимова Д.В.?
23.07.19 17:35
Серый волк
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin: аппарат акима. Ну хоть на что-то аппарат пригодился! Варить качели умееет. А то купили и содержали за счет населения, а аппарат поди долго без дела пылился. Обязательно через месяц...
23.07.19 17:27
лимон
Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"
матёрая катала, всё ей нипочём, денежный штраф ей в срок могут "перевести" или нет?
23.07.19 17:25
Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
андрей 117: вспомнилась сцена из знаменитого фильма...ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать. Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности...
23.07.19 17:12
Yorik
Игровые площадки разваливаются. Что делать?
yudjin: Сварочный аппарат акима :lol:
23.07.19 17:09
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Дело об организации игорных домов рассмотрит в ускоренном режиме костанайский суд

Георгий ГОВОРОВ

23 июля 2019, 15:17 |  Криминал

26-летнего костанайца Асета Жетписбаева обвиняют в нарушении требований закона РК "Об игорном бизнесе". Согласно обвинительному заключению, в марте 2019 года он незаконно установил программы азартных игр и собирал деньги с игравших в них клиентов букмекерской конторы "FairPlay.kz" по ул. Маяковского, 109/2 и ул. Дулатова, 62.

- Асет Жетписбаев установил азартные игры "Fortune", "Poker", "FortuneFastLive" и "Bingo 37 Live", чем совершил уголовное правонарушение против здоровья населения и нравственности, - сообщили в пресс-службе суда №2 Костаная.

Судебное заседание состоялось вчера, 22 июля, в суде №2 г. Костаная. Продлилось оно около 15 минут. Судья Ольга КУЗНЕЦОВА даже не стала зачитывать суть обвинения, лишь разъяснила права подсудимого. Жетписбаев вину признал и ходатайствовал о заключении процессуального соглашения. Прокурор эту идею поддержал, подчеркнув, что пары дней будет достаточно, чтобы подготовить необходимые документы.

Судья Кузнецова постановила предоставить подсудимому и прокуратуре Костаная срок для заключения процессуального соглашения до 18:00 25 июля.

По ст. 307 ч. 1 (Организация незаконного игорного бизнеса) Асету Жетписбаеву грозит штраф до 2 000 МРП (5 050 000 тенге),  привлечение к общественным работам на срок до 600 часов или ограничение свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
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