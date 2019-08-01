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Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
31 июля 2019, 20:50 | Происшествия
Как сообщает пресс-служба департаментат полиции, телефонными хулиганами оказались четверо несовершеннолетних из Костанайского района. Им 12, 13 и 14 лет.
- С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.438 ч.3 КоАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб», - сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно статье родителям грозит штраф в 15 МРП (37 875 тенге).
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
abaika95: А вы тут от "предприятия" или так, "мороженками приторговываете"
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Извиняюсь перед админами сайта и благородными форумчанами за нарушение правил форума я офф 8-)
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Лемур электрон понять (или делает вид) никак не может что я не доказываю что ребята совсем нигде не работают, я пытаюсь вам обьяснить что они не работают на "предприятии" в том смысле в...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95: 2.3. Запрещается регистрация: пункт 2.3 2.3.3. Под двумя и более никами (двойная регистрация), захват ников (регистрация ников с целью препятствования использования их другими). ПС:...
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95: вы обо мне никогда больше не услышите( Ну это вряд ли ))