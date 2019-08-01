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maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
abaika95: А вы тут от "предприятия" или так, "мороженками приторговываете"
01.08.19 00:20
abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Извиняюсь перед админами сайта и благородными форумчанами за нарушение правил форума я офф 8-)
01.08.19 00:19
abaika95
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Лемур электрон понять (или делает вид) никак не может что я не доказываю что ребята совсем нигде не работают, я пытаюсь вам обьяснить что они не работают на "предприятии" в том смысле в...
01.08.19 00:15
elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95: 2.3. Запрещается регистрация: пункт 2.3 2.3.3. Под двумя и более никами (двойная регистрация), захват ников (регистрация ников с целью препятствования использования их другими). ПС:...
01.08.19 00:13
maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95: вы обо мне никогда больше не услышите( Ну это вряд ли ))
01.08.19 00:10
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Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли

31 июля 2019, 20:50 |  Происшествия

Как сообщает пресс-служба департаментат полиции, телефонными хулиганами оказались четверо несовершеннолетних из Костанайского района. Им 12, 13 и 14 лет.

- С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.438 ч.3 КоАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб», - сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно статье родителям грозит штраф в 15 МРП (37 875 тенге).
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Детей, терроризирующих телефонные линии скорой помощи в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно статье родителям грозит штраф в 15 МРП (37 8575 тенге).
У вас тут что-то с цифрами, надеюсь не с МРП или Не с математикой. :-)

Для детей и точного ощущения своих целей в этом открытом мире завтра 1 августа вечером на телеканале Дождь в эфире программа о школьниках и выпускниках, уехавших с семьями учиться в цивилизованные страны, и учащихся сейча в ведущих ВУЗах мира.
Ценности их жизни будут перед вами, чем живут, как учатся, куда ходят, как общаются и что думают.
Завтра вечером на Дожде большая подробная и как всегда интересная съемка.

Следите за анонсами программ на канале, должны начать включать в рекламу анонс сегодня вечером. https://tvrain.ru/ Это намного более позитивно звонков в скорую даже для младших классов
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§ seroff
Re: Детей, терроризирующих телефонные линии скорой помощи в...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 31.07.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно статье родителям грозит штраф в 15 МРП (37 8575 тенге).Это что за число такое новое?
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§ сайлау курманов
Re: Детей, терроризирующих телефонные линии скорой помощи в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.07.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпороть надо публично Вместе с родителями
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§ Rexyn
Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 154
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 31.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У вас тут что-то с цифрами, надеюсь не с МРП или Не с математикой.

Ага, с цифрами :-) Задели случайно соседнюю клавишу, когда набирали. Спасибо, что заметили, исправили.

Цитата:

seroff:
Это что за число такое новое?

Очепятка)
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§ Серый волк
Re: Детей, терроризирующих скорую помощь в Костанае, нашли
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.07.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn: га, с цифрами :-) Задели случайно соседнюю клавишу, когда набирали.

Спасибо, а то все наверное переполошились резким ростом экономики и МРП.
Если что, приходите в ракетные войска, там очень много разных интересных кнопок на карте мира! ;-)
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Да. Вода камень точит, если все время убирать, люди привыкнут не мусорить.
Да. Но одновременно с субботниками надо наглядно, показательно и постоянно штрафовать нарушителей.
Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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