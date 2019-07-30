"Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства
Главный врач костанайской скорой помощи Ирина Штейгервальд обратилась к родителям Костанайской области с просьбой следить за детьми, которые от скуки атакуют колл-центр скорой бессмысленными телефонными звонками.
- Язык не поворачивается назвать телефонным террористом ребенка, который звонит нам на линии скорой помощи сегодня с двух часов (30 июля - ред. "НГ"). Но он парализовал работу нашего колл центра, - сказала Штейгервальд.
Действительно, сотрудники "скорой" зафиксировали добрый десяток звонков, в которых один и тот же маленький телефонный хулиган то просит позвать кого-то к телефону, то сообщает, что сейчас сбросится с крыши, то объясняет, что звонит, потому что "не с кем больше поговорить".
Служба "103", как и все остальные экстренные службы беззащитны перед такого рода звонками, которые занимают линии в то время, как по ним мог бы дозвониться нуждающийся в помощи человек. Они не могут занести в "черный список" телефон, с которого звонит хулиган. Поскольку не исключено, что в дальнейшем с этого номера человек не сможет вызвать скорую или полицию.
К сожалению, признают сотрудники скорой, подобным образом "шутят" не только дети.
Как сообщает инстаграм управления здравоохранения Костанайской области, сегоднеяшним случаем хулиганства уже занимается полиция.
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