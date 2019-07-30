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Обликоморале
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Victor Yang: в случае штрафа Желательно не доводить до него.
30.07.19 20:02
Victor Yang
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
peshexod: Парня нельзя оставить одного. Ещё раз озвучу своё предложение: в случае штрафа предлагаю скинуться на него через НГ.
30.07.19 19:59
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Уважаемая НГ постарайтесь пожалуйста освещать ход этого случая. Парня нельзя оставить одного. На мой взгляд интересное кино может получиться.
30.07.19 19:57
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Теперь его будут судить по ст. 293 УК РК «Хулиганство» Это такая политика государства или уровень местного самоуправства? Человек в своём желании привлечь внимание к нарушениям безопасности получит...
30.07.19 19:54
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Вот я и подумал. Злостный плагиатор.
30.07.19 19:50
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"Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства

30 июля 2019, 17:51 |  Общество

Главный врач костанайской скорой помощи Ирина Штейгервальд обратилась к родителям Костанайской области с просьбой следить за  детьми, которые от скуки атакуют  колл-центр скорой бессмысленными телефонными звонками.

- Язык не поворачивается назвать телефонным террористом ребенка, который звонит нам на линии скорой помощи сегодня с двух часов (30 июля - ред. "НГ").  Но он парализовал работу нашего колл центра,  - сказала Штейгервальд.

Действительно,  сотрудники "скорой" зафиксировали  добрый десяток звонков, в  которых один и тот же маленький телефонный хулиган то просит позвать кого-то к телефону, то сообщает, что сейчас сбросится с крыши, то объясняет, что звонит, потому что "не с кем больше поговорить".

Служба "103", как и все остальные экстренные службы беззащитны перед такого рода звонками, которые занимают линии в то время, как по ним мог бы дозвониться нуждающийся в помощи человек. Они не могут занести в "черный список" телефон, с которого звонит хулиган. Поскольку не исключено, что в дальнейшем с этого номера человек не сможет вызвать скорую или полицию.

К сожалению, признают сотрудники скорой, подобным образом "шутят" не только дети.

Как  сообщает инстаграм управления здравоохранения Костанайской области, сегоднеяшним случаем хулиганства уже занимается полиция.
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§ Fasd
"Ребенок парализовал работу колл-центра" - Главврач скорой помощи Костанайской области о возросших случаях телефонного хулиганства
Fasd


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Сообщений: 23
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 30.07.19 - 19:29
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