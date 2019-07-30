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Обликоморале
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Victor Yang: в случае штрафа Желательно не доводить до него.
30.07.19 20:02
Victor Yang
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
peshexod: Парня нельзя оставить одного. Ещё раз озвучу своё предложение: в случае штрафа предлагаю скинуться на него через НГ.
30.07.19 19:59
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Уважаемая НГ постарайтесь пожалуйста освещать ход этого случая. Парня нельзя оставить одного. На мой взгляд интересное кино может получиться.
30.07.19 19:57
peshexod
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Теперь его будут судить по ст. 293 УК РК «Хулиганство» Это такая политика государства или уровень местного самоуправства? Человек в своём желании привлечь внимание к нарушениям безопасности получит...
30.07.19 19:54
Обликоморале
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Victor Yang: Вот я и подумал. Злостный плагиатор.
30.07.19 19:50
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"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента

Георгий ГОВОРОВ

30 июля 2019, 18:12 |  Общество

Костанаец Василий (Фамилию он называть отказался) поджёг уже установленный облицовочный блок возле своего окна, чтобы проверить его на горючесть. Результат снял на видео. Блок плавился и горел.

Мнение читателей «НГ» в соцсетях разделилось. Одни считают, что автор видео прав и фасады не безопасны. Другие, их большинство, считают, что автор поступил неправильно. Учредитель фонда «Suiіkti Qostanai», который выступил автором идеи облицовки фасадов, Аскар ЖАБАЕВ прокомментировал видео:

- Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр, - написал в Instagram Жабаев. - Правоохранительными органами составлен протокол по мелкому хулиганству. Завтра материалы будут направлены в суд. Есть ещё желающие провести опыт и пожечь облицовочный материал?

Василий сообщил «НГ», что уже дал объяснения сотрудникам департамента по ЧС Костанайской области. Кроме того, его вызвал участковый, который составил протокол, чтобы зафиксировать правонарушения для суда. Теперь его будут судить по ст. 434 КОАП РК «Мелкое хулиганство». Если суд признает его виновным, то ему грозит штраф в размере 5 МРП, либо административный арест до 10 суток.


- Я увидел похожий ролик в интернете и решил проверить для себя. Я здесь живу и мне важен вопрос безопасности, - рассказал «НГ» Василий. - Когда пена загорелась, я решил выложить видео в соцсети. У меня не было никаких злых намерений, я никого не хотел спалить.

По словам Василия, ни сотрудники ЧС, ни полицейские  не заинтересовались самим фактом горения материала.


- Панель не горит, крепят её специальной самозатухающей клей-пеной. Она загорится только если на неё напрямую направят огонь, но без него она сама потухнет, - прокомментировал видео учредитель фонда «Suiіkti Qostanai». - На видео загорелась монтажная пена, которую используют только при работе с оконными рамами. Но это обычная практика. Такой пеной пользуются все, другой просто не придумали.

Напомним, что в апреле 2019 года дома по ул. Тауелсиздик стали объектами, участвовавшими в социальном проекте «Коркейе бер, Костанай» по которому предполагалось отремонтировать к 140-летию Костаная фасады зданий. Стоимость проекта - 100 млн тенге. За дело взялись ТОО "Таза Жол АТ" (они выделили 40 млн собственных средств), ТОО "Конгломерат kz", ТОО "АБЗ+", ТОО "Капитал групп Союз" и ТОО "ДК-Максат". Эти организации занимаются благоустройством областного центра.

Это не первая проблема с ремонтом фасадов. Глухая обшивка стен стала причиной гибели сотен голубей на технических этажах многоэтажек.


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Комментарии к новости
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* Victor Yang
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11761
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На видео загорелась монтажная пена, которую используют только при работе с оконными рамами Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35655

Допустим. А рамы где на видео?
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§ electro
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.07.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит за 2,5 за изнасилование и 2 за зажигалку...
логика есть в этой стране?
/facepalm/
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§ Серый волк
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10434
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Допустим. А рамы где на видео

Наверное ушли на совещание с невидимыми тротуарами после реконструкции.

Материалы на экспертизу.
Возможность их применения в облицовке в многоэтажной жилой коробке к пожэкспертам республики не берущим взяток и строительной экспертизе.
Дело о панелях под расследование причастных под подписку. Чиновников и опять засветившихся любимых их подрядчиков по результатам в комнаты с голыми стенами. Единственным видом электроприбора в виде голой лампочки
И с живописной клеточкой,сваренной железно без горючей пены
:-)
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* Обликоморале
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, а где наша А. Миллер и другие бескорыстные правозащитники?
Вы же с ними общаетесь, пусть в защиту парня подключаются.
А то какой то нелицеприятный казус из этой истории получается.
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§ peshexod
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3385
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь его будут судить по ст. 293 УК РК «Хулиганство»

Это такая политика государства или уровень местного самоуправства?
Человек в своём желании привлечь внимание к нарушениям безопасности получит штраф а то и срок.
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§ peshexod
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3385
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая НГ постарайтесь пожалуйста освещать ход этого случая.
Парня нельзя оставить одного.
На мой взгляд интересное кино может получиться.
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* Victor Yang
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11761
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Парня нельзя оставить одного.

Ещё раз озвучу своё предложение: в случае штрафа предлагаю скинуться на него через НГ.
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* Обликоморале
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в случае штрафа

Желательно не доводить до него.
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