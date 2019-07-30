"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента

Костанаец Василий (Фамилию он называть отказался) поджёг уже установленный облицовочный блок возле своего окна, чтобы проверить его на горючесть. Результат снял на видео. Блок плавился и горел.

Мнение читателей «НГ» в соцсетях разделилось. Одни считают, что автор видео прав и фасады не безопасны. Другие, их большинство, считают, что автор поступил неправильно. Учредитель фонда «Suiіkti Qostanai», который выступил автором идеи облицовки фасадов, Аскар ЖАБАЕВ прокомментировал видео:

- Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр, - написал в Instagram Жабаев. - Правоохранительными органами составлен протокол по мелкому хулиганству. Завтра материалы будут направлены в суд. Есть ещё желающие провести опыт и пожечь облицовочный материал?

Василий сообщил «НГ», что уже дал объяснения сотрудникам департамента по ЧС Костанайской области. Кроме того, его вызвал участковый, который составил протокол, чтобы зафиксировать правонарушения для суда. Теперь его будут судить по ст. 434 КОАП РК «Мелкое хулиганство». Если суд признает его виновным, то ему грозит штраф в размере 5 МРП, либо административный арест до 10 суток.





- Я увидел похожий ролик в интернете и решил проверить для себя. Я здесь живу и мне важен вопрос безопасности, - рассказал «НГ» Василий. - Когда пена загорелась, я решил выложить видео в соцсети. У меня не было никаких злых намерений, я никого не хотел спалить.

По словам Василия, ни сотрудники ЧС, ни полицейские не заинтересовались самим фактом горения материала.





- Панель не горит, крепят её специальной самозатухающей клей-пеной. Она загорится только если на неё напрямую направят огонь, но без него она сама потухнет, - прокомментировал видео учредитель фонда «Suiіkti Qostanai». - На видео загорелась монтажная пена, которую используют только при работе с оконными рамами. Но это обычная практика. Такой пеной пользуются все, другой просто не придумали.

Напомним, что в апреле 2019 года дома по ул. Тауелсиздик стали объектами, участвовавшими в социальном проекте «Коркейе бер, Костанай» по которому предполагалось отремонтировать к 140-летию Костаная фасады зданий. Стоимость проекта - 100 млн тенге. За дело взялись ТОО "Таза Жол АТ" (они выделили 40 млн собственных средств), ТОО "Конгломерат kz", ТОО "АБЗ+", ТОО "Капитал групп Союз" и ТОО "ДК-Максат". Эти организации занимаются благоустройством областного центра.

Это не первая проблема с ремонтом фасадов. Глухая обшивка стен стала причиной гибели сотен голубей на технических этажах многоэтажек.

