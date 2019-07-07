Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае

При отделке фасадов в многоэтажных домах на улице Тауелсиздик строители заживо замуровали колонии голубей, живущих на чердаке. Взрослым птицам и птенцам не оставили отверстий для того, чтобы они могли покинуть место гнездования.

Учитель биологии Татьяна ФЕОКТИСТОВА обратила внимание, что птицы на крыше дома по адресу ул. Тауелсиздик, 135 ведут себя странно. Они беспокойно летали над домом и пытались пробить уже отремонтированный фасад. Татьяна предположила, что в наглухо заделанном протранстве под крышей остались голуби. Они часто выбирают такие места для своих гнёзд. А когда на свет появляются птенцы, самоотверженно ухаживают за ними. Сомнения Татьяны развеяло крыло мертвого голубя, торчащее из щели в сайдинге, оказавшейся явно недостаточной для того, чтобы птица могла выбраться на волю.

Такая же картина в доме №70 по той же улице.

В апреле 2019 года дома стали объектами, участвовавшими в социальном проекте "Корейе бер, Костанай" по которому предполагалось отремонтировать фасады зданий. Стоимость проекта - 100 млн тенге. За дело взялись ТОО "Таза Жол АТ" (они выделили 40 млн собственных средств), ТОО "Конгломерат kz", ТОО "АБЗ+", ТОО "Капитал групп Союз" и ТОО "ДК-Максат". Эти организации занимаются благоустройством областного центра.

Отношение к голубям у горожан неоднозначное. Однако такой способ регулировать их численность очевидно бесчеловечный. Птиц обрекают на медленную мучительную смерть. Да и сотни трупов в чердачном пространстве неминуемо станут источником неприятного запаха и прочих проблем.

- В этом же случае у птиц не было шансов, - сетует Татьяна Феоктистова. - Рабочие даже не подумали, что живые существа могут пострадать. Этих голубей уже не спасти, может удастся помочь в других домах, которые ещё не успели отремонтировать. Если люди могут замуровать живое существо, то что будет дальше...

Татьяна немедленно обратилась в ПКСК "Виктория", за которым закреплен дом № 135 по ул. Тауелсиздик. На место выезжали мастер и председатель ПКСК, которые проверили наличие воздушных шахт, которые они так и не нашли.

В итоге, руководство ПКСК заверило Татьяну, что в дальнейшем будут оставлять технические отверстия в сайдинге.

Реконструкцию фасадов домов №113 и 115 по ул. Тауелсиздик ещё не завершили. Эти дома, согласно данному в ПКСК обещанию, уже должны обшиваться сайдингом с учетом прежних ошибок. Мы побывали на месте работ, чтобы убедиться в этом. Рабочий Рафаиль ГАБИБОВ указал нам на отверстия в новой обшивке.

Фотокорреспондент "НГ" Николай Соловьев поднялся по строительным лесам на пятый этаж дома №113, чтобы рассмотреть отдушины. И оказалось, что их размер (примерно 10 см) недостаточен, чтобы взрослый голубь смог им воспользоваться. Более того, многие отверстия забиты строительным мусором. Даже если его убрать, что самим голубям не под силу, то проходы нужно увеличить минимум в 2 раза.

Отдушины в доме №115 тоже непригодны для голубей.

- Какое нам сказали сделать отверстие, такое мы и оставляем, - объясняет Рафаиль Габибов. - Пока что мы оставляем отверстие шириной 10 см. Но можем доплнительно убрать часть термопанели. Я сам не против голубей.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. По его словам, вентиляционные отверстия должны быть сохранены в домах независимо от того, живут ли там птицы или нет. Он поблагодарил жителей за бдительность и пообещал, что как можно быстрее вмешается в процесс.

"Чтобы численность голубей в городе не зашкаливала, нужно не выбрасывать пищевые отходы где попало и не прикармливать птиц в летнее время, - считает Татьяна Феоктистова. - Но замуровывать живые существа таким образом, как сделали это при реконструкции фасадов в Костанае - недопустимо"