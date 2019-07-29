Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
Георгий ГОВОРОВ
Тобол проиграл Кайсару со счётом 0:2. Кроме того, после победы "Астаны" над "Таразом", костанайский клуб потерял лидерство в турнирной таблице 20-го тура казахстанской премьер-лиги. Теперь "Тобол" на втором месте, его результат 39 очков.
После матча главный тренер "Кайсара"Стойчо МЛАДЕНОВ и и.о. гл. тренера "Тобола" Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ прокомментировали игру.
- В первом тайме хорошая игра как в обороне, так и в атаке, успели забить, - сообщил лидер кызылординских волков. - Во втором тайме мы старались контролировать мяч, это было для нас важно. Во время игры ребята показали хорошую дисциплину и хорошую командную игры. Сейчас начинаем усиленно готовиться к следующим матчам.
Нурбол Жумаскалиев впервые вышел на пресс-конференцию в роли главного тренера:
- Первые 20 минут не вошли в игру, пропустили 2 мяча, допустили ряд ошибок. Во втором тайме хотели исправить. У нас были моменты. Ребята старались, здесь вопросов нет, - прокомментировал игру и.о. главного тренера ФК "Тобол". - Но нам забить не удалось. Без забитых голов результата не бывает.
- Почему Сенин Себай вышел на поле только через 12 минут после начала второго тайма? - спросил корреспондент "НГ".
- Мы готовились к игре, изучали противника и тренерский штаб принял решение выпустить его во втором тайме, чтобы он мог усилить атаку. В начале второго тайма у команды начала получаться игра в атаке, были моменты, не хотел ломать игру.
- Как вы себя чувствуете в роли главного тренера и как принимает команда?
- На счёт приёма вопросов нет. Спасибо ребятам и тренерскому штабу, все помогают. Это для меня родная команда. В любом случае, я приложу все усилия, также и ребята, чтобы в дальнейших играх радовать болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают нас.
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