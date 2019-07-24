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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
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24.07.19 21:23
Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf: Как тут играть в баскетбол, если ворота закрепить? Там и разметка должна быть разная. Две разные площадки для футбола и баскетбола, или кольца крепить на боковых линиях от футбола если...
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Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 июля 2019, 16:40 |  Государство

Первый меморандум в акимате Костаная с центральным ПКСК «Орталык» заключили сегодня, 24 июля, во время совещания по вопросам обслуживания детских площадок. Совещание провели спустя 9 дней после того, как в больнице умер 16-летний Намик Ширинов, на которого 28 во дворе дома по ул. Кобланды батыра, 42/1 упали тяжелые футбольные ворота.

После заключения меморандума и подписания договоров ответственность за детские площадки будет на ПКСК

Только после этой трагедии выяснилось, что балансодержателей у детских площадок Костаная нет и за то, что на них происходит, по сути, отвечать некому. Отдел ЖКХ выступает только заказчиком их установки, за ПКСК или за школами они не закреплены. Впрочем, такая ситуация не только в нашем городе.

- После трагического случая на детской площадке по ул. Кобланды батыра мы начали выяснять, как обстоят дела с обслуживанием детских площадок и с ответственными за них в других областях, - сообщил на совещании аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. - Как оказалось, ни в одной области и даже в столице, нет общего документа, в котором бы четко расписывалась, кто и в какой мере несет ответственность за их содержание. В связи с эти мы очень долго взвешивали все «за» и «против», прорабатывала варианты. И пришли к заключению, что отвечать за их содержание должны ПКСК. Они от имени жителей просят деньги на их установку, мы средства выделяем, тогда ПКСК пусть за них и отвечают.

Кайрат Ахметов отметил: если ПКСК откажутся заключить меморандум, площадки будут демонтировать

В акимате решили заключить меморандумы с ПКСК и четырехсторонние договоры — между представителями ПКСК, отделом ЖКХ, отделом жилищных отношений и ТОО «Тазалык-2012» об ответственности за содержание детских площадок.

Роль каждой стороны объяснили так: ПКСК отвечает за обслуживание и текущий ремонт площадок, если нужно средства на капитальный ремонт — обращается с заявкой в отдел ЖКХ, где решают вопрос с выделением денег. Отдел ЖКХ является балансодержателем детских площадок, представители отдела жилищных отношений осуществляют мониторинг и сообщают в ПКСК, «где что нужно подкрутить». ТОО «Тазалык-2012» отвечает исключительно за установку мусорных контейнеров и вывоз мусора, который не должен разноситься по площадкам.

- В Костанае 489 дворовых территорий, 86 ПКСК, - рассказал руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - В этом году на ремонт внутридворовых территорий была выделена беспрецедентная сумма — 1 млрд 342 млн тенге. В городе также расположены 440 мусорных контейнеров, 43 из которых евроконтейнеры, до конца года 100 металлических контейнеров должны заменить на евро.

Алексей Тарасов (справа) сообщил, что в этом году на содержание детских площадок выделили 1 млрд 342 млн тенге

По словам Тарасова, в результате обследования дворовых территорий выяснилось, что 8 детских площадок находятся в аварийном состоянии. Это площадки по ул. Гоголя, 110; Касымханова, 25; Кобланды батыра, 60; Мауленова, 33/7; мкр. Наурыз, д. 4; Пушкина, 90; Урицкого, 21 и Темирбаева, 14. На 7-ми площадках нужно заменить спортивные поля общей площадью 5 550 кв.м.

Футбольное поле во дворе дома по ул. Гоголя, 110 входит в число 8-ми аварийных

На совещании пояснили, что ПКСК после заключения меморандума принимают площадки в том виде, в каком они есть, потом обследуют, делают текущий ремонт, либо пишут заявки в отдел ЖКХ на проведение капитального ремонта.

Пока меморандум подписал только председатель ПКСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ.

На вопрос корреспондента «НГ» означает ли подписание меморандума ответственность ПКСК за несчастные случаи, если они, не дай бог, еще произойдут, были даны неоднозначные ответы.

- Все трагедии в любом случае будет расследовать полиция и уже на основании данных расследования определять виновных, - сообщил Алексей Тарасов.

- На ваш прямой вопрос могу так же прямо ответить: отвечать будут представители ПКСК, - отреагировал Кайрат Ахметов. - То есть, если бы несчастный случай на площадке по ул. Кобланды батыра произошел после подписания меморандума, ответственность была бы на ПКСК.

– Думаю, что в любом случае нужно будет расследовать, как произошел несчастный случай, - не согласился председатель «Орталыка» Алмат Айдосов. - Мы установим таблички, что можно делать на спортивных площадках, а чего нельзя. И, если, к примеру, выяснится, что дети сами толкали или раскачивали ворота, или как-то повредили инвентарь, то как за это могут отвечать ПКСК? ПКСК не будут на себя все принимать. Но в целом условия договора справедливы, это хорошая инициатива властей, ее нужно поддержать. Если при ее осуществлении возникнут недоработки, договор можно будет подкорректировать.

Кстати, в договоре есть пункт о том, что ПКСК не несут ответственность за стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц. То есть, если хулиганы ночью что-то сломают, ПКСК в этом обвинить будет нельзя. Присутствующие на совещании председатели ПКСК согласились, что отвечать за детские площадки в рамках подписанного меморандума и договоров должны они. А если некоторые ПКСК не захотят заключить меморандум на обслуживание площадок?

- Тогда площадки будем демонтировать, - ответил аким Костаная. - Если жители не готовы относиться к ним, как к своим, а ПКСК не готовы за них отвечать, то для кого мы тогда это делаем? Для кого вкладываем средства?

Сроки, в которые ПКСК обязаны заключить меморандум, чтобы детские площадки не начали демонтировать, в акимате Костаная не назвали. Но заверили, что будут уговаривать до последнего.

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§ Серый волк
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10376
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жулики элементарно водят за нос жителей и журналистов.

Должно существовать четкое кадастровое разграничение даже более точное чем до метра земли: Это территория принадлежит кондоминимуму (УК, ПКСК, итд).
Всё что не входит в территории УК где проживают жители является либо чьей-то другой собственностью, например торговый центр может иметь территорию и детский городк и отвечает за содержание он.
Всё остальное, что не принадлежит коллективно жителям и предприятиям по кадастровому разделению принадлежить городу.
Абсолютно любой квадратный метр в пределах городской черты, даже квадратный сантиметр, если он не в иной собственности.
И за все там находящееся оборудование в таком случае несут ответственность городские службы, которые обязаны содержать и ремонтировать при необходимости. За абсолютно все содержащееся оборудование отвечает собственник.

За ЧП по вине вандалов ответственность несут вандалы, которые сломали оборудование. Их должны искать правоохранители. Но если собственник (ПКСК или Город) не перекрыли доступ к неисправному и не приняли мер к ремонту и произошла трагедия то вина будет обоюдная и мог ли собственник предотвратить уже должно решать расследование и суд.
Бесхозных площадок и территорий в черте города быть не может, здесь чиновники нагло лгут
А если они такое заявляют, и построенные за государственные деньги на городской земле сооружения были брошены, (или не переданы иному собственнику) то место таким чиновникам может быть только на скамье подсудимых.

За растранжиривание государственных средств в особо крупных размерах. Фактически в таком случае они допустили растраты средств. Халатность при исполнении служебных обязанностей. Уничтожение городской собственности, как соучастники по этому пункту, действия которых привели к закономерному итогу.
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§ Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10376
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если ПКСК откажутся заключить меморандум, площадки будут демонтировать Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35596#809375


Если эти площадки были закуплены на государственную программу и размещены на территории собственности жителей, то при покушение на эту собственность жители имеют полное право вызвать полицию и прокуратуру.
И тогда этим жуликам приехавшим демонтировать уже точно будет светить очень ясное реальное лишение свободы за поимку с поличным за руку на месте преступления.
Что очень рекомендую сделать сразу при первом покушении. Чем раньше их посадят - тем лучше для города.

Но площадки нужно принять решением кондоминимума и лучше на собрании, и поставить на содержание кондоминимумом. Ну и реально содержать по человечески, подкрашивать, ремонтировать. Это же ваше! Для ваших детей.

Желательно при этом изготовить очень крепкую табличку, с ИНФО о том по какой программе была сделана государством и какому конодоминимуму принадлежит. (ну и конечно правила пользования). и телефон ответственной за содержание структуры ПКСК, УК итд.

Конечно сфотографировать табличку и площадку, чтоб было что предъявить вызванной полиции и в прокуратуру, если жулики успеют оторвать и специально развандалить и скажут что так и было.

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 14:55]
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§ Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10376
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта шайка, если что давно уже должна в колонии по ниточке травинки кронировать на газоне.
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§ maxsaf
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И пришли к заключению, что отвечать за их содержание должны ПКСК

Все, площадок спортивных больше не будет...
Цитата:
И, если, к примеру, выяснится, что дети сами толкали или раскачивали ворота

Так до сих пор и не прозвучало ни версий внятных, ни показаний свидетелей, ни коментариев из полиции. НГ прошла по нескольким площадкам, а элементарно с жильцами не пообщались. Щас во всем городе демонтируют площадки, а потом выяснится - хулиганы свалили ворота, или драка.
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Всё остальное, что не принадлежит коллективно жителям и предприятиям по кадастровому разделению принадлежит городу.


Тоже странным показалось: сделали площадки, потратили средства и всё это оказалось НИЧЬЁ? Как так? Они же где-то должны были числиться, хотя бы как доказательство того, на что были затрачены средства. Ну, а у кого числятся, те, до передачи другим, и отвечают. Так что за гибель подростка есть с кого спросить
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так что за гибель подростка есть с кого спросить

Не факт. Эти злополучные ворота наверняка по проекту, который прошел экспертизу, не должны быть закреплены, так как площадки эти не футбольные, а многоцелевые. Как вы представляете себе игру в баскетбол, если кольцо будет за воротами?
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...И, если, к примеру, выяснится, что дети сами толкали или раскачивали ворота, или как-то повредили инвентарь, то как за это могут отвечать ПКСК?"


Могут и должны!
У нас что, есть дети-великаны, которые могут одномоментно выдрать капитально укреплённые ворота?
А если ворота упали, значит, ответственные прозевали момент, когда надо было их вовремя укрепить!
Инвентарь тоже не вечен. Естественно, это дети используя его, изнашивают и повреждают. И повреждённый, он может представлять опасность. Вот ПКСК и должны следить, чтобы опасности не возникали.
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ничего там не повреждено. Ворота переносные.
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§ Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10376
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в гостях. Снял вид с лоджии во двор.
Девушка жила в Кустанае на Герцена, где-то на пару домов до Текстильщиков.

Училась в третьей школе, и потом как раз у них во дворе руины появились пятиэтажки разрушенной и проданной какому-то жулику,
И там ещё школьный стадион у школы жулики-чиновники украли.

Тепреь вот променяла место жительства на этот двор. :-)


можно кликнуть на фото, увеличится.

Знал бы так снял кругом таблички, название площадки, правила, телефон УК обслуживающей и содержащей площадку.
:lol:
Спортивные площадки, игровые площадки для детей разных возрастов. Велобеговая дорожка всё окружает. Дом сдан в прошлом году деревца ещё не выросли. Это ещё только часть территории. Справа не вошло продолжение, с воллейбольно баскетбольными площадками и другими детскими уголками.

Ворота не ковырял, но уверен там все закреплено, принято актом и проверяется регулярно.

Говорит скучает по Кустанаю... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 16:01]
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тут играть в баскетбол, если ворота закрепить?
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§ Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10376
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Как тут играть в баскетбол, если ворота закрепить?

Там и разметка должна быть разная.
Две разные площадки для футбола и баскетбола, или кольца крепить на боковых линиях от футбола если совсем нет места. Но ворота встроить в баскетбольную можно только за линию за забор глубина ворот,
При этом кольцо логичнее на выносе от стенок и штанг, иначе баскетбол игра прыгучая, побъются об твердое в прыжках.


На фото валом территории свободной ощущается.
ЧТО МЕШАЛО?

Оборудование отдельной баскетбольной площадки самое наипростейшее.
Для мини футбольной не многим сложнее.

Недаром баскетбол игра черных районов в Америке.
Можно организовать на небольшой площадке.
Почти ничего не нужно.
Почти ничего вообще сломать нельзя.

А футбол игра почти всего остального мира.
Ворота добавляются. Они на земле и их сломать можно и как выяснилось уронить.

Если уже эти два примитивных деяния не в состоянии сделать чиновники, то что они тогда могут? :-)

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 18:25]
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