Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок

Первый меморандум в акимате Костаная с центральным ПКСК «Орталык» заключили сегодня, 24 июля, во время совещания по вопросам обслуживания детских площадок. Совещание провели спустя 9 дней после того, как в больнице умер 16-летний Намик Ширинов, на которого 28 во дворе дома по ул. Кобланды батыра, 42/1 упали тяжелые футбольные ворота.

После заключения меморандума и подписания договоров ответственность за детские площадки будет на ПКСК

Только после этой трагедии выяснилось, что балансодержателей у детских площадок Костаная нет и за то, что на них происходит, по сути, отвечать некому. Отдел ЖКХ выступает только заказчиком их установки, за ПКСК или за школами они не закреплены. Впрочем, такая ситуация не только в нашем городе.

- После трагического случая на детской площадке по ул. Кобланды батыра мы начали выяснять, как обстоят дела с обслуживанием детских площадок и с ответственными за них в других областях, - сообщил на совещании аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. - Как оказалось, ни в одной области и даже в столице, нет общего документа, в котором бы четко расписывалась, кто и в какой мере несет ответственность за их содержание. В связи с эти мы очень долго взвешивали все «за» и «против», прорабатывала варианты. И пришли к заключению, что отвечать за их содержание должны ПКСК. Они от имени жителей просят деньги на их установку, мы средства выделяем, тогда ПКСК пусть за них и отвечают.

Кайрат Ахметов отметил: если ПКСК откажутся заключить меморандум, площадки будут демонтировать

В акимате решили заключить меморандумы с ПКСК и четырехсторонние договоры — между представителями ПКСК, отделом ЖКХ, отделом жилищных отношений и ТОО «Тазалык-2012» об ответственности за содержание детских площадок.

Роль каждой стороны объяснили так: ПКСК отвечает за обслуживание и текущий ремонт площадок, если нужно средства на капитальный ремонт — обращается с заявкой в отдел ЖКХ, где решают вопрос с выделением денег. Отдел ЖКХ является балансодержателем детских площадок, представители отдела жилищных отношений осуществляют мониторинг и сообщают в ПКСК, «где что нужно подкрутить». ТОО «Тазалык-2012» отвечает исключительно за установку мусорных контейнеров и вывоз мусора, который не должен разноситься по площадкам.

- В Костанае 489 дворовых территорий, 86 ПКСК, - рассказал руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - В этом году на ремонт внутридворовых территорий была выделена беспрецедентная сумма — 1 млрд 342 млн тенге. В городе также расположены 440 мусорных контейнеров, 43 из которых евроконтейнеры, до конца года 100 металлических контейнеров должны заменить на евро.

Алексей Тарасов (справа) сообщил, что в этом году на содержание детских площадок выделили 1 млрд 342 млн тенге

По словам Тарасова, в результате обследования дворовых территорий выяснилось, что 8 детских площадок находятся в аварийном состоянии. Это площадки по ул. Гоголя, 110; Касымханова, 25; Кобланды батыра, 60; Мауленова, 33/7; мкр. Наурыз, д. 4; Пушкина, 90; Урицкого, 21 и Темирбаева, 14. На 7-ми площадках нужно заменить спортивные поля общей площадью 5 550 кв.м.

Футбольное поле во дворе дома по ул. Гоголя, 110 входит в число 8-ми аварийных

На совещании пояснили, что ПКСК после заключения меморандума принимают площадки в том виде, в каком они есть, потом обследуют, делают текущий ремонт, либо пишут заявки в отдел ЖКХ на проведение капитального ремонта.

Пока меморандум подписал только председатель ПКСК «Орталык» Алмат АЙДОСОВ.

На вопрос корреспондента «НГ» означает ли подписание меморандума ответственность ПКСК за несчастные случаи, если они, не дай бог, еще произойдут, были даны неоднозначные ответы.

- Все трагедии в любом случае будет расследовать полиция и уже на основании данных расследования определять виновных, - сообщил Алексей Тарасов.

- На ваш прямой вопрос могу так же прямо ответить: отвечать будут представители ПКСК, - отреагировал Кайрат Ахметов. - То есть, если бы несчастный случай на площадке по ул. Кобланды батыра произошел после подписания меморандума, ответственность была бы на ПКСК.

– Думаю, что в любом случае нужно будет расследовать, как произошел несчастный случай, - не согласился председатель «Орталыка» Алмат Айдосов. - Мы установим таблички, что можно делать на спортивных площадках, а чего нельзя. И, если, к примеру, выяснится, что дети сами толкали или раскачивали ворота, или как-то повредили инвентарь, то как за это могут отвечать ПКСК? ПКСК не будут на себя все принимать. Но в целом условия договора справедливы, это хорошая инициатива властей, ее нужно поддержать. Если при ее осуществлении возникнут недоработки, договор можно будет подкорректировать.

Кстати, в договоре есть пункт о том, что ПКСК не несут ответственность за стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц. То есть, если хулиганы ночью что-то сломают, ПКСК в этом обвинить будет нельзя. Присутствующие на совещании председатели ПКСК согласились, что отвечать за детские площадки в рамках подписанного меморандума и договоров должны они. А если некоторые ПКСК не захотят заключить меморандум на обслуживание площадок?

- Тогда площадки будем демонтировать, - ответил аким Костаная. - Если жители не готовы относиться к ним, как к своим, а ПКСК не готовы за них отвечать, то для кого мы тогда это делаем? Для кого вкладываем средства?

Сроки, в которые ПКСК обязаны заключить меморандум, чтобы детские площадки не начали демонтировать, в акимате Костаная не назвали. Но заверили, что будут уговаривать до последнего.

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