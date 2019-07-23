Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"
Георгий ГОВОРОВ
29-летняя рудничанка Юлия Волкова уже не первый раз оказывается на скамье подсудимых по ст. 444 ч.1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). Штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге) ей только в этом году назначали дважды — 27 марта и 1 апреля.
Фото из архива "НГ"
Женщина штраф не выплатила и карьеру наперсточницы не оставила.
В третий раз прохожие позвонили в полицию 6 мая. Они сообщили о том, что она играет в азартные игры на остановке «Центральный рынок». В марте её задерживали на том же месте.
- На остановке «Центральный рынок» она играла в азартные игры на деньги, - сообщается на сайте костанайского областного суда. - Постановлением специализированного административного суда Волкова привлечена к ответственности, поролоновый шарик и три пиалы конфискованы.
Известно, что в 2016 году Волкова привлекалась по той же статье. В общей сложности за 4 суда она должна выплатить около 2 млн тенге.
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