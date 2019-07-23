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Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"

Георгий ГОВОРОВ

23 июля 2019, 10:15 |  Криминал

29-летняя рудничанка Юлия Волкова уже не первый раз оказывается на скамье подсудимых по ст. 444 ч.1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). Штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге) ей только в этом году назначали дважды — 27 марта и 1 апреля.

Фото из архива "НГ"

Женщина штраф не выплатила и карьеру наперсточницы не оставила.

В третий раз прохожие позвонили в полицию 6 мая. Они сообщили о том, что она играет в азартные игры на остановке «Центральный рынок». В марте её задерживали на том же месте.

- На остановке «Центральный рынок» она играла в азартные игры на деньги, - сообщается на сайте костанайского областного суда. - Постановлением специализированного административного суда Волкова привлечена к ответственности, поролоновый шарик и три пиалы конфискованы.

Известно, что в 2016 году Волкова привлекалась по той же статье. В общей сложности за 4 суда она должна выплатить около 2 млн тенге.
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Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
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