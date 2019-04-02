Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна заплатить жительница Рудного
Георгий ГОВОРОВ
29-летнюю Юлию Волкову 27 марта административный суд уже признал виновной по ст. 444 ч. 1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). Тогда ей выписали штраф в размере 505 000 тенге за правонарушение, зафиксированное 2 марта 2019 года.
Юлия Волкова отрицала свою вину по обоим фактам /Фото из архива "НГ"
В понедельник, 1 апреля, в этом же суде прошло еще одно слушание - по факту, который был зафиксирован 1 марта. На это заседание Волкова не явилась, сообщив в суд, что у неё заболел ребёнок и она не может оставить его одного.
- Я уже видела эту девушку. Она играла в "кисушки" на деньги, - рассказала в суде свидетельница Фариза ЮЛДАШЕВА. - К ней подошла бабушка, которая сделала ставку 5 000 тенге. Бабушка проиграла и потребовала вернуть деньги, потому что они её обманули. А Волкова сказала, что проигрыш был честный. Я и вызвала полицию.
Слова Юлдашевой подтвердил полицейский, который задержал Волкову возле остановки Центральный рынок по ул. Алтынсарина.
- К нам поступила заявка, что возле магазина "Айналайн" играют в азартные игры, - пояснил участковый инспектор полиции, майор Ерик ВАИСОВ. - В протоколе записали, что, по словам Волковой, она играла "на интерес".
После изучения материалов дела судья Асель СПАНОВА выписала Волковой штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге).
С учётом предыдущего штрафа она должна выплатить более миллиона тенге в государственную казну.
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Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
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Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....