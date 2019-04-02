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drakon
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
02.04.19 16:40
JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
02.04.19 15:28
Гога
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
02.04.19 15:26
yudjin
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
02.04.19 15:24
yudjin
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....
02.04.19 15:21
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Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна заплатить жительница Рудного

Георгий ГОВОРОВ

2 апреля 2019, 10:32 |  Криминал

29-летнюю Юлию Волкову 27 марта административный суд уже признал виновной по ст. 444 ч. 1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). Тогда ей выписали штраф в размере 505 000 тенге за правонарушение, зафиксированное 2 марта 2019 года.

Юлия Волкова отрицала свою вину по обоим фактам /Фото из архива "НГ"

В понедельник, 1 апреля, в этом же суде прошло еще одно слушание - по факту, который был зафиксирован 1 марта. На это заседание Волкова не явилась, сообщив в суд, что у неё заболел ребёнок и она не может оставить его одного.

- Я уже видела эту девушку. Она играла в "кисушки" на деньги, - рассказала в суде свидетельница Фариза ЮЛДАШЕВА. - К ней подошла бабушка, которая сделала ставку 5 000 тенге. Бабушка проиграла и потребовала вернуть деньги, потому что они её обманули. А Волкова сказала, что проигрыш был честный. Я и вызвала полицию.

Слова Юлдашевой подтвердил полицейский, который задержал Волкову возле остановки Центральный рынок по ул. Алтынсарина.

- К нам поступила заявка, что возле магазина "Айналайн" играют в азартные игры, - пояснил участковый инспектор полиции, майор Ерик ВАИСОВ. - В протоколе записали, что, по словам Волковой, она играла "на интерес".

После изучения материалов дела судья Асель СПАНОВА выписала Волковой штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге).

С учётом предыдущего штрафа она должна выплатить более миллиона тенге в государственную казну.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3065
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.04.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Держи карман шире
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§ лимон
Re: Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.04.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так 29 или 27 лет?
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§ Тимур Гафуров
Re: Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 412
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.04.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так 29 или 27 лет?

Исправлено. Спасибо
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