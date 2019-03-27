Напёрсточница выплатит более полумиллиона тенге штрафа в Костанае

Пользователь Айнур Бекенова разместила обращение в социальных сетях, где попросила привлечь к ответственности людей, играющих в «шарик-малик» в районе Центрального рынка. 1-го и 2-го марта полицейские привлекли к административной ответственности 29-летнюю жительницу Рудного Юлию Волкову по статье 444 ч. 1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм).

Сегодня, 27 марта, в специализированном административном суде Костаная Волкову признали виновной. Её обязали выплатить штраф 200 МРП (505 000 тенге).

- Факт того, что Волкова играла в азартные игры на деньги в общественном месте был зафиксирован вызовом на пульт «102» полиции Костаная, - разъяснила своё решение судья Елена МЫМАРЬ. - Свидетель, который вызвал полицию, этот факт подтвердил. Волкова была задержана на месте совершения административного правонарушения. У неё изъяли игральные принадлежности.

Во время заседания свидетель Амир КСТАУБАЕВ заявил, что Волкова угрожала ему.

- Я её видел на центральном рынке вместе со своими пособниками, так называемыми зазывалами, - рассказал в суде свидетель. - Они играли на деньги. Зазывалы якобы выигрывают, а доверчивые люди потом проигрывают. Волкова поставить на кон 5 000 тенге, а в случае победы выигрыш увеличивал его в 2 раза.

Юлия Волкова в ответ обвинила Кстаубаева в домогательствах и давней личной неприязни. По её словам, она написала 2 года назад на свидетеля заявление в полицию. Но подтвердить свои слова оне смогла.

-Я и в прошлом году вызывал полицию, но она убежала, - рассказал Амир Кстаубаев. - На центральной улице дети постоянно ждут автобуса и я вижу, что они становятся жертвами азарта.

Интересно, что Юлия Волкова три года назад уже привлекалась по той же статье. Ее оштрафовали, но штраф молодая женщина до сих пор не оплатила.

Полицейские дважды задерживали Волкову - 1 и 2 марта. Данный суд касался только одного эпизода. Судя по всему, за второй - ей грозит новое наказание. Изначально планировалось, что суды по обоим делам пройдут сегодня. Но на заседание по одному из эпизодов не явились свидетель и участковый. Суд перенесли на 1 апреля. Если вина Волковой будет доказана, то ей повторно выпишут штраф в 200 МРП.