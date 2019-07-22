"Психологически очень тяжело ребятам" - тренеры прокомментировали матч, в котором "Тобол" проиграл "Кайрату"
После обидного проигрыша в домашней игре команде из Люксембурга «Женесс» в рамках Евролиги, «Тобол» остался без главного тренера Владимира Газзаева. Известно об этом стало накануне игры, которая завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.
Итоговый счет матча
После матча главный тренер «Кайрата» Алексей ШПИЛЕВСКИЙ и вышедший к прессе тренер по физподготовке ФК «Тобол» Евгений АНТОНОВ прокомментировали матч.
-Это была заслуженная победа с нашей стороны. - тренер "Кайрата" не скрывал радости. - Для нас было очень важно взять реванш после двух проигрышей «Тоболу», особенно за последнее поражение в Кубке Казахстана. Поэтому ребята были настроены, их особо мотивировать не надо было, они еще раз подтвердили, что у них безумное желание на данный момент. Характер, физподготовка - во всех параметрах мы переиграли соперника. Я очень рад, ну а «Тоболу» желаю удачи. Об уходе Газзаева читал, было неожиданно перед самой игрой узнать такую информацию. Не знаю, когда это команде озвучили: сегодня или вчера, но думаю что это эмоционально сбило их с толку!
- Настрой «Тобола» был так плох или все-таки ваш так хорош? - спросил корреспондент "НГ".
- Уже в первом тайме должны были забивать, судья очень сильно вашей команде помог в моментах ключевых, это немножко нас сбило с толку. Но ребята дальше играли свою игру, мы знали что соперник будет обороняться пятью защитниками, знали что надо дать им инициативу на быстрое переключение, как мы это делали с «Кайсаром». Было сложнее, но мы были сегодня на высоте.
- Как вы оцениваете свои шансы в премьер лиге?
- Для нас каждый матч принципиальный. Будет, ли это чемпионство? Не хочу загадывать! Прошлое показало, что нужно с каждым соперником биться! Все против «Кайрата» играют как последний раз в жизни, посмотрим.
Евгений Антонов выглядел подавленным:
- Результат неудовлетворительный, но ребята старались, хотели доказать и себе и болельщикам, что оплошность вышла (в игре с "Женессом" - "НГ"), но счет такой, какой есть.
Федин переиграл вратаря и вкатил мяч в пустые ворота
- В первом тайме вы смотрелись гораздо лучше, чем во втором, а в конце вообще подряд начали залетать мячи в наши ворота. Почему игра испортилась?
- Нужно учесть, что ветер был сильный , погода внесла свои коррективы. У нас нет ротации, например, такой как у «Кайрата». Если посмотреть, как «Кайрат» играл последние игры, по семь человек у них замена была. С прошлой игры остается по три-четыре человека - те кто играл. Большой цикл такой с перелетами, с переездами, и через два на третий игра, тяжело это. Это очень тяжело, они и физически и ментально устали. Понятно, что это давление, много в прессе там пишут... тут целый комплекс причин. Нельзя что-то выделить одно. Сложно комментировать, нужно смотреть, думать, анализировать.
Третий гол "Тобола". Он же и последний
- После игры с «Женессом» как они чувствовали себя психологически ?
- Переживают ребята, потому что должны были проходить в следующий раунд и по игре и по турам соперника. Все расстроены, но надо двигаться дальше…
- О чем после сегодняшней игры в раздевалке говорили? Что происходило ?
- Пусть это останется в раздевалке, такой вопрос не буду комментировать, понятно переживают все!
- Что нужно сделать, чтобы вывести команду из этого состояния? Ведь еще немного - и команда не сможет претендовать на первое место.
- Будем работать, будем разговаривать, вносить какие-то корректировки. Сейчас сложно об этом говорить, только игра закончилась, еще мыслями там, в игре…
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 76
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
maxsaf: Не многовато для такого городка? Предварительную сумму, необходимую на восстановление Арыси после взрывов, озвучил первый-заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана...
17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
таноми52: На восстановление Арыси требуется 34 млрд. тенге. Не многовато для такого городка? Там же не в самом центре арсенал хранили. Судя по фото, большая часть зданий не пострадала, за...
Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли
Классная статья, пересказ политического обозреватель и слов президента. Самое интересное, что местами тупо вырванные контекст для личной выгоды. Очень аналитично.
Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области
А что тут собственного такого? Учли характеристику и привлекли к ответственности. Никто от нее не сбежал. Я понимаю, что вы любите кровь, мясо, разбирательство. Но это не тот случай.
Аким Костанайской области отчитался перед депутатами облмаслихата
А что вам депутаты не так? То не довольны инфой, что не известно куда деньги девают. То недовольны что аким отчитался и рассказал куда освоили. Ну извините, что он вас лично за ручку не отвел и не...