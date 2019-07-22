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"Психологически очень тяжело ребятам" - тренеры прокомментировали матч, в котором "Тобол" проиграл "Кайрату"

22 июля 2019, 00:18 |  Спорт

После обидного проигрыша в домашней игре команде из Люксембурга «Женесс» в рамках Евролиги, «Тобол» остался без главного тренера Владимира Газзаева. Известно об этом стало накануне игры, которая завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

Итоговый счет матча

После матча главный тренер «Кайрата» Алексей ШПИЛЕВСКИЙ и вышедший к прессе тренер по физподготовке ФК «Тобол» Евгений АНТОНОВ прокомментировали матч.

 -Это была заслуженная победа с нашей стороны. - тренер "Кайрата" не скрывал радости. - Для нас было очень важно взять реванш после двух проигрышей «Тоболу», особенно за последнее поражение в Кубке Казахстана. Поэтому ребята были настроены, их особо мотивировать не надо было, они еще раз подтвердили, что у них безумное желание на данный момент. Характер, физподготовка - во всех параметрах мы переиграли соперника. Я очень рад, ну а «Тоболу» желаю удачи.  Об уходе Газзаева читал, было неожиданно перед самой игрой узнать такую информацию. Не знаю, когда это команде озвучили: сегодня или вчера, но думаю что это эмоционально сбило их с толку!

- Настрой «Тобола» был так плох или все-таки ваш так хорош? - спросил корреспондент "НГ".

- Уже в первом тайме должны были забивать, судья очень сильно вашей команде помог в моментах ключевых, это немножко нас сбило с толку. Но ребята дальше играли свою игру, мы знали что соперник будет обороняться пятью защитниками, знали что надо дать им инициативу на быстрое переключение, как мы это делали с «Кайсаром». Было сложнее, но мы были сегодня на высоте.

- Как вы оцениваете свои шансы в премьер лиге?

- Для нас каждый матч принципиальный. Будет, ли это чемпионство? Не хочу загадывать! Прошлое показало, что нужно с каждым соперником биться! Все против «Кайрата» играют как последний раз в жизни, посмотрим.

Евгений Антонов выглядел подавленным:

 - Результат неудовлетворительный, но ребята старались, хотели доказать и себе и болельщикам, что  оплошность вышла (в игре с "Женессом" - "НГ"), но счет такой, какой есть.

Федин переиграл вратаря и вкатил мяч в пустые ворота

- В первом тайме вы смотрелись гораздо лучше, чем во втором, а в конце вообще подряд начали залетать мячи в наши ворота. Почему игра испортилась?

- Нужно учесть, что ветер был сильный , погода внесла свои коррективы. У нас нет ротации, например, такой как у «Кайрата». Если посмотреть, как «Кайрат» играл последние игры, по семь человек у них замена была. С прошлой игры остается по три-четыре человека - те кто играл. Большой цикл такой с перелетами, с переездами, и через два на третий игра, тяжело это. Это очень тяжело, они и физически и ментально устали. Понятно, что это давление, много в прессе там пишут... тут целый комплекс причин. Нельзя что-то выделить одно. Сложно комментировать, нужно смотреть, думать, анализировать.

Третий гол "Тобола". Он же и последний

- После игры с «Женессом» как они чувствовали себя психологически ?

- Переживают ребята, потому что должны были проходить в следующий раунд и по игре и по турам соперника. Все расстроены, но надо двигаться дальше…

- О чем после сегодняшней игры в раздевалке говорили? Что происходило ?

- Пусть это останется в раздевалке, такой вопрос не буду комментировать, понятно переживают все!

- Что нужно сделать, чтобы вывести команду из этого состояния? Ведь еще немного - и команда не сможет претендовать на первое место.

- Будем работать, будем разговаривать, вносить какие-то корректировки. Сейчас сложно об этом говорить, только игра закончилась, еще мыслями там, в игре…
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