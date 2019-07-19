258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область

Об этом сегодня, 19 июля на брифинге заявил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. По данным, которые облздрав обнародовал в апреле 2019 года, дефицит врачей в регионе, составляет 350 человек. По уточненным данным на сегодня - 380 врачей.







Дудник сообщил, что наибольшая потребность во врачах общей практики, которые оказывают медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Таких специалистов должно прибыть 64 человека. Педиатров — 37, хирургов — 51, терапевтов — 62, акушеров-гинекологов — 21, стоматологов — 3, анестезиологов — 5, невропатологов — 6, психиатров — 5. Педиатров, закончивших резидентуру — 4.

В поликлиниках Костаная, обещают в управлении здравоохранения, начнут работать 23 новых врача, из них 13 в поликлинике № 1 и 10 в поликлинике № 2.

В Рудный отправятся 24 доктора, поровну в поликлинику и в городскую больницу. В Аркалыке ждут 18 врачей, в Лисаковске — 22. В крупных районах области тоже ожидают весомое пополнение штатов: в Житикаре - 19, в Ауеликольском районе — 17, Камыстинском — 10, Костанайском — 26.

- Надо понимать, что основная доля приезжающих — это не уроженцы Костанайской области, - пояснил Вячеслав Дудник. - Поэтому задача — создать максимально комфортные условия проживания для новых врачей. На сессии маслихата впервые в Костанайской области было принято решение о выделении 1,5 млн тенге подъемных для тех врачей, кто поедет в село. Это сумма, которая будет выдаваться в одни руки. Те, кто поедет в Костанай и в моногорода, получат по 1 млн тенге.

По прежнему действует программа «С дипломом в село», по которой приезжающий в село доктор получает 250 000 тенге (в дополнение к 1,5 млн подъемных). Если человек решит связать свою жизнь с этим селом, он может получить от государства финансовую поддержку на покупку жилья в объеме 3,7 млн тенге. 15 человек, приехавших в прошлом году, уже получили эти деньги, отметил Дудник. В общей сложности это составляет 56,4 млн тенге. На этот год из республиканского бюджета выделяется на эти цели около 800 млн.

Вячеслав Дудник пояснил, какими способами будет решаться проблема обеспечения жильем тех врачей, которые приедут в города.

По его словам, специалисты смогут получить арендное жилье от акиматов или медучреждений. Кроме того, медицинская организация может оплачивать съемное жилье, которое человек найдет самостоятельно.

29 апреля был подписан документ, в рамках которого республиканский бюджет будет выделять деньги на покупку жилья для врачей. Аким Костанайской области подписал с Казахстанской ипотечной компанией договор о том, что из бюджета будет профинансирована покупка 350 квартир в Костанае для медработников.

Выглядеть это будет так, уточнил Дудник: квартиры покупаются только новые, ориентировочная цена одного квадратного метра — 180 000 тенге. Дается она врачу под 3,5% годовых на 20 лет, без первоначального взноса, что кардинально отличает эту программу от программы «7-20-25».

- Я предварительно подсчитал, - добавил Дудник. - Что за двухкомнатную квартиру специалисту надо будет платить ежемесячно примерно 45 000 тенге. Это довольно интересная возможность получить свое жилье. Потому что у молодого специалиста денег на первоначальный взнос нет и воспользоваться программой «7-20-25» ему нереально.

Для вновь приезжающих в Костанай врачей областной акимат готов на таких условиях предоставить 52 квартиры.