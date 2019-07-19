Форум
Серый волк
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
Очень похоже на мифическо-диферамбический отчет акима перед живыми трупиками анабиозных депутатов. Чего-то там цифры с 2010 года выросло на 5% попугаев. :-) Нет никакой информации где будет...
19.07.19 20:01
elektron
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60: Ты не понял.Реальная нехватка в разы больше. Ну тогда тут плюшками не помочь, разве что временно. Разве политику правительства вернуть в русло, что 25-30-ть лет назад было. А так всех...
19.07.19 20:00
alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
Что такое плюшки, вкусняшки?
19.07.19 19:57
alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron: Ты не понял. Реальная нехватка в разы больше.
19.07.19 19:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: А если человек тут уже таким родился, тогда как? ;-) И ты туда -же? Процитируйте - меня,где я говорил, и что... :lol: 8-) :-x
19.07.19 19:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

19 июля 2019, 17:37 |  Общество

Об этом сегодня, 19 июля на брифинге заявил руководитель  управления здравоохранения Костанайской области  Вячеслав ДУДНИК. По данным, которые облздрав обнародовал в апреле 2019 года, дефицит врачей в регионе, составляет 350 человек. По уточненным данным на сегодня - 380 врачей.


Дудник сообщил, что наибольшая потребность  во врачах общей практики, которые оказывают медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Таких специалистов должно прибыть 64 человека. Педиатров — 37, хирургов — 51, терапевтов — 62, акушеров-гинекологов — 21, стоматологов — 3, анестезиологов — 5, невропатологов — 6, психиатров — 5. Педиатров, закончивших резидентуру — 4.

В поликлиниках Костаная, обещают в управлении здравоохранения, начнут работать 23 новых врача, из них 13 в поликлинике № 1 и 10 в поликлинике № 2.

В Рудный отправятся 24 доктора, поровну в поликлинику и в городскую больницу. В Аркалыке ждут 18 врачей, в Лисаковске — 22. В крупных районах области тоже ожидают весомое пополнение штатов: в Житикаре - 19, в Ауеликольском районе — 17, Камыстинском — 10, Костанайском — 26.

- Надо понимать, что основная доля приезжающих — это не уроженцы Костанайской области, - пояснил Вячеслав Дудник. - Поэтому задача  — создать максимально комфортные условия проживания для новых врачей. На сессии маслихата впервые в Костанайской области было принято решение о выделении 1,5 млн тенге подъемных для тех врачей, кто поедет в село. Это сумма, которая будет выдаваться в одни руки. Те, кто поедет в Костанай и в моногорода, получат по 1 млн тенге.

По прежнему действует программа «С дипломом в село», по которой приезжающий в село доктор получает 250 000 тенге (в дополнение к 1,5 млн подъемных). Если человек решит связать свою жизнь с этим селом, он может получить от государства финансовую поддержку на покупку жилья в объеме 3,7 млн тенге. 15 человек, приехавших в прошлом году, уже получили эти деньги, отметил Дудник. В общей сложности это составляет 56,4 млн тенге. На этот год из республиканского бюджета выделяется на эти цели около 800 млн.

Вячеслав Дудник пояснил, какими способами будет решаться проблема обеспечения жильем тех врачей, которые приедут в города.

По его словам, специалисты смогут получить арендное жилье от акиматов или медучреждений. Кроме того, медицинская организация может оплачивать съемное жилье, которое человек найдет самостоятельно.

29 апреля был подписан документ, в рамках которого республиканский бюджет будет выделять деньги на покупку жилья для врачей. Аким Костанайской области подписал с Казахстанской ипотечной компанией договор о том, что из бюджета будет профинансирована покупка 350 квартир в Костанае для медработников.

Выглядеть это будет так, уточнил Дудник: квартиры покупаются только новые, ориентировочная цена одного квадратного метра — 180 000 тенге. Дается она врачу под 3,5% годовых на 20 лет, без первоначального взноса, что кардинально отличает эту программу от программы «7-20-25».

- Я предварительно подсчитал, - добавил Дудник. - Что за двухкомнатную квартиру специалисту надо будет платить ежемесячно примерно 45 000 тенге. Это довольно интересная возможность получить свое жилье. Потому что у молодого специалиста денег на первоначальный взнос нет и воспользоваться программой «7-20-25» ему нереально.

Для вновь приезжающих в Костанай врачей областной акимат готов на таких условиях предоставить 52 квартиры.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.07.19 16:22 Спортсмены из Италии приехали для участия в международном турнире по боксу в Костанай
19.07.19 13:37 Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
19.07.19 12:44 Водителей, не уступающих дорогу скорой помощи, будут выявлять в совместных рейдах с полицией
19.07.19 11:44 Микроавтобус попал в аварию в Алтынсаринском районе Костанайской области
19.07.19 10:44 5 газовых баллонов были вынесены костанайскими пожарными из горящих сараев
18.07.19 20:06 "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
18.07.19 15:24 Пожар полыхает в заповеднике Костанайской области
18.07.19 13:22 Костанайские джитсеры вернулись с чемпионата мира с медалями
18.07.19 13:13 В Костанае горят деревянные сараи во дворе жилого дома
18.07.19 09:50 Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в эстафете к 175-летию Абая Кунанбаева

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впечатление такое что людей в основном даже не интересует квалификация врачей.
А больше волнует именно их количество,
Чтобы хотя бы попасть в врачу.
Профайл

* maxsaf
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным, которые облздрав обнародовал в апреле 2019 года, дефицит врачей в регионе, составляет 350 человек. По уточненным данным на сегодня - 380 врачей.

А может не по уточненным, а всвязи с отьездом?
Профайл

* maxsaf
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
создать максимально комфортные условия проживания для новых врачей

А что насчет старых врачей? Обидятся же.
Профайл

§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А может не по уточненным, а

Да кстати у тебя комплекс.
Я уже говорил.
Профайл

§ elektron
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что насчет старых врачей? Обидятся же.

Я уже писАл в другой ветке, на эту тему, но пришёл ОМ и поправил, это же для области, а там не хватка, про город речи нет вроде. :lol:
ПС: В той ветке не было. Да и тут для Костаная 23 всего. :oops:

[Исправлено: elektron, 19.07.2019 - 14:17]
Профайл

§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что насчет старых врачей? Обидятся

Для понимания.
Врачи в городе
Которые работают в больницах гос.
Ведут также прием(подработка) в поликлиниках гос.
Врачи которые работают в платных клиниках.
Ведут также прием в поликлиниках гос.
Те одни и теже врачи и там и тут.
Которые имеют достаточную квалификацию понятно.
Профайл

§ elektron
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Так речь не про квалификацию, а про нехватку.
И если как в той ветке, где плюшки вроде до 800-900 тыс. теньге для прибывающих были.
Возникает вопрос, как к этому уже жизнь свою этому посвятившие, отнесутся.
Пусть их всего 23 будет.
Профайл

§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты не понял.
Реальная нехватка в разы больше.
Профайл

§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое плюшки, вкусняшки?
Профайл

§ elektron
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты не понял.Реальная нехватка в разы больше.

Ну тогда тут плюшками не помочь, разве что временно.
Разве политику правительства вернуть в русло, что 25-30-ть лет назад было.
А так всех ведь разгонят, со своими экспериментами.
Профайл

* Серый волк
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10345
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похоже на мифическо-диферамбический отчет акима перед живыми трупиками анабиозных депутатов.
Чего-то там цифры с 2010 года выросло на 5% попугаев.
:-)
Нет никакой информации где будет трудиться этот мифический батальон врачей, который вдруг где-то образуется в облаках и приземлится прямо на пустырь плитки перед акиматом.
:-)
Более похоже на агонию акимата, обещать как можно больше, а обещанное ранее умножать на десять.

Да и сама программ глупейшая если почитать. Если бы реальные построенные дома для врачей и специалистов находились в собственности департамента развития или медицинского департамента и врачей приехавших в область заселяли в них как в собственность департамента с заключением контракта на 5 лет, за эти пять лет давали возможность выкупать жилищные акции департамента (+ возможность премирования акциями за хорошую работу и повышение уровня и заботу о населении) и медленно каждый месяц приближать тот счастливый момент когда 50% акций на жильё накопилось, то и выделять новую квартиру, УЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ НО С ОБРЕМЕНЕНИЕМ ДОЛГА департаменту в виде энного количества акций. Оставшиеся 50% акций на неё ещё на десять лет в рассрочку (10 или быстрее если есть возможность). Будет кровная заинтересованность в результативной работе.
Отработал квартал успешно лечил - заработал выкупил акции и получил акцию - метр квадратный премии. И доктор удобно и качественно привязан, не убежит.
И очень грамотно просчитав рост этих акций на 1-2-3% в квартал можно стимулировать выкуп бысрее и вывести программу чуть ли не в автомномное финансирование за счет роста акций и вкладывания в них денег за счет которых будет строительство.
Экономить можно миллирады и очень качественно привязать врачей и стимулировать их качественную работу на 15 лет. (кроме всего прочего можно будет ещё на старших курсах под эту программу выбирать просто идущих на красный диплом лучших).
Ну а есть желание ранее покинуть и уехать в регион где приличные тротуары и где не рубят деревья на дрова в городе, то увы, акции придется сдать департаменту по стоимости и жильё до 5 лет и так не в их собственности. А после вселения при 50% акций - только выкуп оставшихся с возвращение затрат департаменту - это пойдет другому спецу.

Если программу совместить с приглашенными высококвалифицированными специалистами для отраслей промышленности, то убивают целую пачку зайцев. Программа выходит на рентабельность, в городе на порядок становится лучше с квалифицированными кадрами для сложных производств. Город меняется к намного лучшему, т.к. в нем появляется хороший костяк грамотных технических специалистов и механизм их привлечения очень быстро и надежно работающий.

Самое интересное, что производства в такой город будут приходить уже совсем другие. Именно наукоемкие и те, где нужно много квалифицированных кадров. И весь этот механизм, кроме стартового вложения, сам себя финансирует!
Но это не об этих чиновниках.
Они маловероятно даже понять смогут что здесь написано.

Впрочем как и объяснить куда разместить этих врачей если все круго украдено и развалено. даже например здание 8этажной современной поликлиники в городе украли чиновники у населения.

Где тут ещё мы читали на прошлой неделе, про руины в поселках? Где заброшенный ДК, заброшенные дома, и здание не то больницы не то поликлиники? Вот именно после этого я не верю, либо цифры раздули в 10 раз, либо просто фейк ньюс, предназначенное для кратковременного пшика по заданию сменившихся наверху властей.

[Исправлено: Серый волк, 19.07.2019 - 17:08]
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 2
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх