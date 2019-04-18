Форум
Добринцофф
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Недельки две назад приземлялись в Кустанае,как он бухнул об взлётную полосу все аж притихли в салоне,а некоторые наверно и перекрестились,сразу почувствовал домой прилетели :lol: Ну ничё скоро...
18.04.19 10:31
yudjin
Мнение обывателя «с фактами в руках»
таноми52: Странно, почему власти так усложняют этот вопрос? Патамушта власти хотят пилить, а не заморачиваться на то, что хочет какой-то "народишко". Патамушта власти хотят быть...
18.04.19 10:30
Сабыр
Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
Уже надо его закрывать! Как наши реконструируют мы знаем)) Ни ограждения,ни соблюдения норм и т.д. Даже в РФ заезжаешь и сразу чувствуешь разницу, как должно быть в цивилизации, а у нас как дикари.
18.04.19 10:16
таноми52
Мнение обывателя «с фактами в руках»
Очень убедительно! Странно, почему власти так усложняют этот вопрос? Всё, что ближе к природе человека, должно иметь приоритет. Уж,огромного вреда экономике или административным отношениям от...
18.04.19 09:57
Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сергей_я: С погодой что-то не так на сайте? Текущий прогноз наладили. Над прогнозом на несколько дней программисты еще работают.
18.04.19 09:57
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Варианты решения кадровой проблемы в медицине наметили в Костанайской области

Галина КАТКОВА

18 апреля 2019, 09:58 |  Государство

Сейчас в регионе дефицит врачей составляет 350 человек, среднего медперсонала - 600 человек.

- Особенно не хватает акушерок и фельдшеров, - отметил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК, выступая на коллегии ведомства 17 апреля. - В Аркалыке, Карабалыкском, Житикаринском, Наурзумском районах катастрофически не хватает акушер-гинекологов, в Алтынсаринском, Камыстинском, Наурзумском, Тарановском и Карасуском районах - реаниматологов.

Вячеслав Дудник на коллегии особо отметил остроту кадровой проблемы

Обеспечение жильем и выплата подъемных способны изменить ситуацию. По словам Дудника, примеры тому есть: аким Карасуского района нашел спонсоров, за счет которых построено 2 дома для врачей. Аким Аркалыка сумел привлечь в городскую больницу из Астаны заведующего хирургическим отделением, который хорошо владеет эндоскопической техникой.

Ведется работа на перспективу - в 2018 году началась подготовка 100 специалистов по медицинским специальностям за счет местного бюджета в ведущих вузах республики.

Кроме того, облакимат планирует впервые построить в Костанае дом для медработников, а также увеличить подъемные для врачей, которых приглашают на в область. Последний момент на коллегии обсуждали в деталях. Суммы подъемных должны значительно увеличиться и составлять от 800 тыс. до 1,5 млн тенге на одного специалиста. Всего бюджет планирует выделить на эти цели 230 млн тенге в 2019 году, из них 130 млн тенге - для специалистов, приезжающих в районы.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ уточнил, что при таком подходе реально решить вопрос с нехваткой врачей за два года.

Чтобы снять остроту проблемы с нехваткой среднего медперсонала, планируется увеличить прием в медицинских колледжах области, модернизировать Аркалыкский, а в Рудном открыть филиал медицинского колледжа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.04.19 10:40 Токаев: В каждом спальном районе можно найти рекламу наркотиков
18.04.19 09:03 Два инцидента с самолетами произошло в Костанае
18.04.19 08:53 Тимур ГАФУРОВ: Игра с престолом
17.04.19 18:07 Первый в этом году случай материнской смертности зарегистрирован в Костанайской области
17.04.19 17:57 Приговор по делу о даче ложных показаний вынес Рудненский городской суд
17.04.19 17:11 Арктический холод будет гостить в Костанайской области до конца недели
17.04.19 15:34 Регистрацию авто и выдачу прав снова остановили в Казахстане
17.04.19 15:09 Весеннюю опрессовку сократили до двух недель в Костанае
17.04.19 12:14 Подробности нападения на магазин «Светофор» в Костанае выяснили корреспонденты "НГ"
17.04.19 12:00 Демографический рост в Казахстане замедляется четвертый год подряд

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Гость_
Варианты решения кадровой проблемы в медицине наметили в Костанайской области
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 18.04.19 - 10:09
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Гость_
Варианты решения кадровой проблемы в медицине наметили в Костанайской области
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 18.04.19 - 10:13
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 1
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх