Варианты решения кадровой проблемы в медицине наметили в Костанайской области

Сейчас в регионе дефицит врачей составляет 350 человек, среднего медперсонала - 600 человек.

- Особенно не хватает акушерок и фельдшеров, - отметил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК, выступая на коллегии ведомства 17 апреля. - В Аркалыке, Карабалыкском, Житикаринском, Наурзумском районах катастрофически не хватает акушер-гинекологов, в Алтынсаринском, Камыстинском, Наурзумском, Тарановском и Карасуском районах - реаниматологов.

Вячеслав Дудник на коллегии особо отметил остроту кадровой проблемы

Обеспечение жильем и выплата подъемных способны изменить ситуацию. По словам Дудника, примеры тому есть: аким Карасуского района нашел спонсоров, за счет которых построено 2 дома для врачей. Аким Аркалыка сумел привлечь в городскую больницу из Астаны заведующего хирургическим отделением, который хорошо владеет эндоскопической техникой.

Ведется работа на перспективу - в 2018 году началась подготовка 100 специалистов по медицинским специальностям за счет местного бюджета в ведущих вузах республики.

Кроме того, облакимат планирует впервые построить в Костанае дом для медработников, а также увеличить подъемные для врачей, которых приглашают на в область. Последний момент на коллегии обсуждали в деталях. Суммы подъемных должны значительно увеличиться и составлять от 800 тыс. до 1,5 млн тенге на одного специалиста. Всего бюджет планирует выделить на эти цели 230 млн тенге в 2019 году, из них 130 млн тенге - для специалистов, приезжающих в районы.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ уточнил, что при таком подходе реально решить вопрос с нехваткой врачей за два года.

Чтобы снять остроту проблемы с нехваткой среднего медперсонала, планируется увеличить прием в медицинских колледжах области, модернизировать Аркалыкский, а в Рудном открыть филиал медицинского колледжа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА