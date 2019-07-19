Водителей, не уступающих дорогу скорой помощи, будут выявлять в совместных рейдах с полицией

Причиной для совместной работы полиции стали участившиеся случаи ДТП. С начала 2019 года зарегистрировано 6 аварий с участием машин скорой помощи. В двух из них есть пострадавшие. Всего - 8 человек.

Решено, что рейды будут проводиться ежемесячно. Планируется выявлять водителей, нарушающих ст. 598 Административного кодекса (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами).

- Патрульный автомобиль будет выезжать с машиной скорой помощи. При выявлении нарушений, водители транспортных средств будут привлекаться к ответственности, - заявил заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталием ЦОЙ.

27 июня к административной ответственности привлекли 23-летнего водитель автомобиля «ВАЗ 2110». Он, двигаясь по крайней левой полосе, не предоставил преимущество в движении скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

- Кроме того, водители машин скорой помощи, зафиксировавшие нарушение ПДД с помощью видеорегистратора, могут обращаться в полицию с письменным заявлением с предоставлением видео, на основе чего водители также будут привлекаться к ответственности, - отметил Цой.

По словам Виталия Цоя, в некоторых ДТП виновниками становятся водители скорой помощи. В частности, 1 января водитель скорой помощи неправильно выбрал скорость движения в условиях гололеда и столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке Лермонтова - Каирбекова. В отношении водителя скорой составлен протокол по ст. 610 КоАП РК.

По другому факту ДТП сейчас еще проводится расследование. 13 июля на пересечении улиц Тауелсиздик-Баймагамбетова столкнулись машина скорой помощи и Hummer. По словам Цоя, водитель скорой помощи не убедился, что все участники дорожного движения его пропускают, и совершил столкновение с автомобилем из свадебного кортежа. В этом ДТП пострадали 4 человека.

Фото предоставленно пресс-службой ДП КО