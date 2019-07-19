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Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: вашу палату переведут. Будешь ночным сторожем, хотя у тебя это будет днем.
19.07.19 14:45
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: новый гражданин Германии Откудова знаешь?))
19.07.19 14:42
Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
Ваш земляк: Она и сейчас вроде тем же известна, недаром название "Уют" :lol:
19.07.19 14:41
Обликоморале
Группа общественных деятелей выступила с неординарным предложением к казахстанским властям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Мурата Телибекова.
drakon: А ваще тамЮ кого только нет. Барбара в курсе, что ты нет нет там профессиональным спортом занимаешься? :lol:
19.07.19 14:37
Сергей_я
Когда может появиться возможность загружать ЭЦП в телефон
Так убирают же ЭЦП вроде как? Или пока не поздно, попилить денежку хотят на заранее мертвой технологии?
19.07.19 14:29
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5 газовых баллонов были вынесены костанайскими пожарными из горящих сараев

19 июля 2019, 10:44 |  Происшествия

По данным пресс-службы пожаротушения,  пожар, в котором 18 июля сгорели сараи во дворе дома № 41 по улице Шевченко, удалось потушить за час.

Особую опасность представляли газовые баллоны, которые пожарные вынесли из горящих помещений. Их было пять, по 27 литров каждый. В непосредственной близости располагались жилые дома и станция скорой помощи.

Были задействованы 4 единицы техники, 13 сотрудников личного состава службы пожаротушения ДЧС Костанайской области. На месте происшествия работали служба скорой помощи, служба горэлектросети.

Пострадавших нет.
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§ maxsaf
Re: 5 газовых баллонов были вынесены костанайскими пожарными из...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел я однажды в детстве, как сарай с газ баллоном разлетелся в щепки. Грибок огня был, как мне тогда показалось, как при ядерном взрыве. :-o
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