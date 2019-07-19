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5 газовых баллонов были вынесены костанайскими пожарными из горящих сараев
19 июля 2019, 10:44 | Происшествия
По данным пресс-службы пожаротушения, пожар, в котором 18 июля сгорели сараи во дворе дома № 41 по улице Шевченко, удалось потушить за час.
Особую опасность представляли газовые баллоны, которые пожарные вынесли из горящих помещений. Их было пять, по 27 литров каждый. В непосредственной близости располагались жилые дома и станция скорой помощи.
Были задействованы 4 единицы техники, 13 сотрудников личного состава службы пожаротушения ДЧС Костанайской области. На месте происшествия работали служба скорой помощи, служба горэлектросети.
Пострадавших нет.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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