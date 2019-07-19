5 газовых баллонов были вынесены костанайскими пожарными из горящих сараев

По данным пресс-службы пожаротушения, пожар, в котором 18 июля сгорели сараи во дворе дома № 41 по улице Шевченко, удалось потушить за час.

Особую опасность представляли газовые баллоны, которые пожарные вынесли из горящих помещений. Их было пять, по 27 литров каждый. В непосредственной близости располагались жилые дома и станция скорой помощи.

Были задействованы 4 единицы техники, 13 сотрудников личного состава службы пожаротушения ДЧС Костанайской области. На месте происшествия работали служба скорой помощи, служба горэлектросети.

Пострадавших нет.