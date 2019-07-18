В Костанае горят деревянные сараи во дворе жилого дома

В связи с пожаром во дворе дома №41 по ул. Шевченко перекрыты ул. Шевченко и ул. Баймагамбетова. Первые сообщения очевидцев поступили в начале первого. в 13.10 на месте происшествия продолжают работать пожарные.

Как сообщает наш корреспондент, горят деревянные сараи во дворе дома. Они находятся в непосредственной близости от станции скорой помощи. К месту происшествия никого не пропускают. Из одного из сараев, на котором уже дымится крыша, пожарные выносят газовые баллоны.

В тушении пожара принимает участие два пожарных расчета.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА