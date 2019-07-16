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Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру, подозреваемому в убийстве

16 июля 2019, 10:33 |  Криминал

Ближайшие два месяца Аслан Муканов будет содержаться под стражей. Костанайский районный суд 13 июля удовлетворил ходатайство следователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции Рогожиной, согласованное с прокурором района Ринатом Каримовым.

В отношении Муканова ведется расследование по ст. 99 ч.2 п.3 УК РК - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Санкции этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати лет, вплоть до пожизненного.

Чемпион мира по версии NBA в весе до 61 кг Аслан Муканов был задержан сотрудниками полиции 11 июля неподалёку от п. Заречный.

Муканова подозревают в убийстве мужа собственной сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева. По данным следствия, погибшему нанесли несколько ножевых ранений.
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* drakon
Re: Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16809
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А другой фотки не - нашлось?... 8-)
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§ лимон
Re: Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру,...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.07.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А другой фотки не - нашлось?


фото правильное, был успех и мировое признание, стоило ли это того чтобы хвататься за нож
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