Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру, подозреваемому в убийстве
Ближайшие два месяца Аслан Муканов будет содержаться под стражей. Костанайский районный суд 13 июля удовлетворил ходатайство следователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции Рогожиной, согласованное с прокурором района Ринатом Каримовым.
В отношении Муканова ведется расследование по ст. 99 ч.2 п.3 УК РК - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Санкции этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати лет, вплоть до пожизненного.
Чемпион мира по версии NBA в весе до 61 кг Аслан Муканов был задержан сотрудниками полиции 11 июля неподалёку от п. Заречный.
Муканова подозревают в убийстве мужа собственной сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева. По данным следствия, погибшему нанесли несколько ножевых ранений.
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alex_60: у вас сегодня суббота? Рекламма - прищла... :lol: :-P
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drakon: я поехал в магазин. у вас сегодня суббота?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Наживую ? Да, кстати. Ей завтра исполняется 65 лет... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: я поехал в магазин. Ээээ-эй, а кто будет модератить? Дай Алексу волшебную кнопку.
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