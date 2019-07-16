Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру, подозреваемому в убийстве

Ближайшие два месяца Аслан Муканов будет содержаться под стражей. Костанайский районный суд 13 июля удовлетворил ходатайство следователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции Рогожиной, согласованное с прокурором района Ринатом Каримовым.

В отношении Муканова ведется расследование по ст. 99 ч.2 п.3 УК РК - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Санкции этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати лет, вплоть до пожизненного.

Чемпион мира по версии NBA в весе до 61 кг Аслан Муканов был задержан сотрудниками полиции 11 июля неподалёку от п. Заречный.

Муканова подозревают в убийстве мужа собственной сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева. По данным следствия, погибшему нанесли несколько ножевых ранений.