"Просто словесный конфликт" - и.о. начальника управления полиции Костаная прокомментировал убийство возле магазина "Коктем" в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Убийство произошло вчера, 14 июля, рано утром в мкр-не 7. По данным полиции, участники конфликта не были знакомы. Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина "Коктем".
- Сообщение о драке в одном из магазинов поступило на пульт 102 около 6-ти утра, - рассказал и.о. начальника управления полиции Костаная Болат ШУБАЕВ. - Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между посетителями произошёл словесный конфликт. Один из участников драки получил ножевое ранение. Позже он скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, мера пресечения ему ещё не определена.
По словам Шубаева, все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они работающие, ранее не судимы. Орудие преступления - складной нож - уже изъяли полицейские.
В этом же доме расположено кафе "Изюм", в связи с чем, видимо, читатель, приславший в редакцию видео, ошибочно связал происходящее именно с этим заведением.
Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина. После короткой словесной перепалки, они попытались решить конфликт с помощью кулаков.
Кадр из видео
На вопрос корреспондента "НГ" о причине конфликта, Болат Шубаев ответил, что это "просто словесный конфликт".
Фото Георгия ГОВОРОВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 181
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Это, конечно, всё ужасно. Но что делает, как вы пишите, чей-то сын, муж, отец у кафе около 6 утра в пьяном виде и с дружком? Наверняка думает о своих детях, родителях и жене. Да? Все виноваты.
Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области
Что у нас в эти дни в автобусах происходит-ужас полнейший, боковые окна и люки не помогают, водители как будто специально стоят по 10-15 минут на малолюдных остановках, понятное дело у них и...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Простите. Действительно ошибся. Просто реплика о стуле была ранее в статусе "удалено модератором"
Ваши вопросы редакции и сообществу
Butch: Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев. Совершенно точно достигли)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев.