"Просто словесный конфликт" - и.о. начальника управления полиции Костаная прокомментировал убийство возле магазина "Коктем" в Костанае

Убийство произошло вчера, 14 июля, рано утром в мкр-не 7. По данным полиции, участники конфликта не были знакомы. Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина "Коктем".

- Сообщение о драке в одном из магазинов поступило на пульт 102 около 6-ти утра, - рассказал и.о. начальника управления полиции Костаная Болат ШУБАЕВ. - Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между посетителями произошёл словесный конфликт. Один из участников драки получил ножевое ранение. Позже он скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, мера пресечения ему ещё не определена.

По словам Шубаева, все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они работающие, ранее не судимы. Орудие преступления - складной нож - уже изъяли полицейские.

В этом же доме расположено кафе "Изюм", в связи с чем, видимо, читатель, приславший в редакцию видео, ошибочно связал происходящее именно с этим заведением.

Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина. После короткой словесной перепалки, они попытались решить конфликт с помощью кулаков.

Кадр из видео

На вопрос корреспондента "НГ" о причине конфликта, Болат Шубаев ответил, что это "просто словесный конфликт".

Фото Георгия ГОВОРОВА