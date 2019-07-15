Форум
ТанькО
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Это, конечно, всё ужасно. Но что делает, как вы пишите, чей-то сын, муж, отец у кафе около 6 утра в пьяном виде и с дружком? Наверняка думает о своих детях, родителях и жене. Да? Все виноваты.
15.07.19 18:34
Елена Элерт
Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области
Что у нас в эти дни в автобусах происходит-ужас полнейший, боковые окна и люки не помогают, водители как будто специально стоят по 10-15 минут на малолюдных остановках, понятное дело у них и...
15.07.19 18:07
Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Простите. Действительно ошибся. Просто реплика о стуле была ранее в статусе "удалено модератором"
15.07.19 18:02
Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Butch: Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев. Совершенно точно достигли)
15.07.19 17:51
Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев.
15.07.19 17:40
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Просто словесный конфликт" - и.о. начальника управления полиции Костаная прокомментировал убийство возле магазина "Коктем" в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

15 июля 2019, 17:42 |  Криминал

Убийство произошло вчера, 14 июля, рано утром в мкр-не 7. По данным полиции, участники конфликта не были знакомы. Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина "Коктем".

- Сообщение о драке в одном из магазинов поступило на пульт 102 около 6-ти утра, - рассказал и.о. начальника управления полиции Костаная Болат ШУБАЕВ. - Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между посетителями произошёл словесный конфликт. Один из участников драки получил ножевое ранение. Позже он скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, мера пресечения ему ещё не определена.

По словам Шубаева, все участники конфликта  находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они работающие, ранее не судимы. Орудие преступления - складной нож - уже изъяли полицейские.

В этом же доме расположено кафе "Изюм", в связи с чем, видимо, читатель, приславший в редакцию видео, ошибочно связал происходящее именно с этим заведением.

Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина. После короткой словесной перепалки, они попытались решить конфликт с помощью кулаков.

Кадр из видео

На вопрос корреспондента "НГ" о причине конфликта, Болат Шубаев ответил, что это "просто словесный конфликт".

Фото Георгия ГОВОРОВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.07.19 17:39 Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области
15.07.19 14:16 Президент сравнил акимов с князьями
15.07.19 12:08 Наказать всех виновных в ЧП в Арыси поручил Токаев
15.07.19 11:26 Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае
15.07.19 11:24 Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
15.07.19 10:50 Новая программа образования появится в Казахстане
14.07.19 22:09 "Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и отобрал у "Астаны" лидерство в КПЛ
14.07.19 14:46 Мужчина погиб при пожаре в Костанайской области
14.07.19 13:00 Жара сохранится на территории Костанайской области в ближайшие два дня
14.07.19 11:13 Ожирением можно "заразиться" - исследователи

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 3
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх