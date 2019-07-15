Наказать всех виновных в ЧП в Арыси поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил наказать всех виновных за ЧП в Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Последствия инцидента очень тяжелые. Об этом говорить даже не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили. Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии Администрации Президента, Совету Безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных. В том числе и гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности. Эту работу нужно провести срочно, до 10 августа дайте соответствующие предложения. Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны", - поручил Токаев.

Он указал, что Министерство обороны должно провести детальный анализ по другим аналогичным объектам.

"Информацию по итогам анализа внести в срок до 20 августа. Это событие показало упущения в организации мобилизационной подготовки, недостатки в планировании и организации мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Важно сделать выводы из случившегося. Впредь такие ситуации не должны повторяться. Правительству надо рассмотреть вопрос по повышению функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что вся работа по ликвидации последствий взрыва будет находиться на его личном контроле.

Кроме того, Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву за произошедшее ЧП.

"Сейчас мы боремся с последствиями системных недостатков и ослабления контроля военного ведомства. Вы относительно новый человек в системе Министерства обороны. Но несете полную ответственность за положение дел. Я выражаю неудовлетворение положением дел в Минобороны. Поэтому объявляю вам строгий выговор", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

24 июня на складах воинской части в Арыси взорвались боеприпасы. В результате ЧП погибли три человека.