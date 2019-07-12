Задержан лжетеррорист, сообщивший о заложенной бомбе в костанайском ТРЦ
Им оказался 34-летний житель Костаная. Сотрудники управления противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области установили его личность в течение суток.
Как сообщили в ведомстве, в момент звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Полиция проводит досудебное расследование по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - сообщили в пресс службе депаратмента полиции. - Кроме того, виновное лицо по решению суда обязано компенсировать понесенный материальный ущерб.
Максимальная санкция, предусмотренная 273-й статьей - лишение свободы на срок до 5 лет.
Анонимное сообщение о том, что в ТРЦ "Mart" заложено взрывное устройство, поступило на пульт 102 11 июля в 12.40. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных и специальных органов, службы пожаротушения и скорой помощи.
В целях обеспечения безопасности был оцеплен район места происшествия, ограничено движения автомашин. Персонал и около 400 посетителей ТРЦ эвакуировали. В результате осмотра всей территории ТРЦ взрывное устройство не обнаружили.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Слово дай, давай всегда отношения портит ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: А ты как уехал, на Родине так и не был. Что и у жены и у тебя тут никого?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Китаец. Из Тобыла :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Давай свои координаты, мы будем со спутника смотреть. Сколько барашков, кто что Все должно быть по честному.. А твои номера тел для КГБ типа всем пофигу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Так понял, есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе публику особенно не интересует. Интересует - первый кто полетит на Марс Будет немец или казах. Ставьте , ставки, господа.