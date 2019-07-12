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Задержан лжетеррорист, сообщивший о заложенной бомбе в костанайском ТРЦ

12 июля 2019, 17:34 |  Криминал

Им оказался 34-летний житель Костаная. Сотрудники управления противодействию экстремизму департамента полиции Костанайской области установили его личность в течение суток.

Как сообщили в ведомстве, в момент звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Полиция проводит досудебное расследование по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), - сообщили в пресс службе депаратмента полиции. - Кроме того, виновное лицо по решению суда обязано компенсировать понесенный материальный ущерб.

Максимальная санкция, предусмотренная 273-й статьей - лишение свободы на срок до 5 лет.

Анонимное сообщение о том, что в ТРЦ "Mart" заложено взрывное устройство, поступило на пульт 102 11 июля  в 12.40. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных и специальных органов, службы пожаротушения и скорой помощи.

В целях обеспечения безопасности был оцеплен район места происшествия, ограничено движения автомашин. Персонал и около 400 посетителей ТРЦ эвакуировали. В результате осмотра всей территории ТРЦ взрывное устройство не обнаружили.
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