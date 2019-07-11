Причину эвакуации людей из ТРЦ MART назвали в департаменте полиции Костанайской области

Оцепление в районе торгового центра MART в Костанае, перекрытие проспекта Абая и прочие оперативные действия специальных служб стали следствием сообщения о том, что в ТРЦ заложено взрывное устройство.

- Анонимное сообщение о том, что в торговом центре заложено взрывное устройств, поступило на пульт 102 в 12.40. - сообщили в пресс-службе ведомства. - На место происшествия срочно выехали все заинтересованные службы. Район был оцеплен, посетители и сотрудники центра эвакуированы. В здании проходил целенаправленный поиск предполагаемой бомбы.

В настоящее время поиск взрывного устройства завершился. Сообщение оказалось ложным. Полиция займется розыском его автора.