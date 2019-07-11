Причину эвакуации людей из ТРЦ MART назвали в департаменте полиции Костанайской области
Оцепление в районе торгового центра MART в Костанае, перекрытие проспекта Абая и прочие оперативные действия специальных служб стали следствием сообщения о том, что в ТРЦ заложено взрывное устройство.
- Анонимное сообщение о том, что в торговом центре заложено взрывное устройств, поступило на пульт 102 в 12.40. - сообщили в пресс-службе ведомства. - На место происшествия срочно выехали все заинтересованные службы. Район был оцеплен, посетители и сотрудники центра эвакуированы. В здании проходил целенаправленный поиск предполагаемой бомбы.
В настоящее время поиск взрывного устройства завершился. Сообщение оказалось ложным. Полиция займется розыском его автора.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 181
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Конфликт, которого могло не быть
Сложилось впечатление, что жильцы заключили договор с бандой разводил, обитающих на самом грязном восточном базаре. :lol:
Причину эвакуации людей из ТРЦ MART назвали в департаменте полиции Костанайской области
По "бомбам" город похоже в лидерах Сумки-бомбы постоянно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале: Да ап чём думать? А у "Старшего брата" - ещё хуже... :lol: :-o :oops:
На девятом месяце со дня смерти
Yorik: Как-то непонятно, при чем тут рубрика "Наш бизнес". Это скорее в рубрику "Криминал"... Ну конечно это не ваш бизнес. Это совершенно посторонний Абдулла нанял батрака...
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк: А не оставшиеся это делали? Которые потом во власть пошли? Все это делали. Ваш земляк: Рассказать тебе, как привозили сдавать в металлолом порезанные новые сеялки, культиваторы,...