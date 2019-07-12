Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А это вчера привозили пенсию.И пособие d.radikal.ru новым гражданам.Видите в машине - окошечко? Через него будут выдавать. Мне - повезло, я буду первым в очереди... :lol: :oops: :-P Ну никакой -...
12.07.19 15:45
андрей 117
Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
давно пора.раньше в гаи деньги отдавали и не проходили.сейчас частнику и так же все.
12.07.19 15:08
Тот самый
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли. Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был...
12.07.19 12:59
maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: а у нас сейчас цифровизация Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
12.07.19 12:23
alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf: Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация. "Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром...
12.07.19 12:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле

12 июля 2019, 11:06 |  Государство

Даже у опытных водителей не получалось сдать экзамен на этом автомобиле после нескольких попыток, передает Informburo.kz.

На таких автомобилях в Костанае сдавали экзамены на права в прошлом году / Фото из архива "НГ"

В Актобе водители вынуждены были сдавать практический экзамен для получения водительских прав на неисправном автомобиле, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы по Актюбинской области.

Специалисты областного департамента по делам госслужбы проверили качество предоставления услуг в специализированном ЦОНе Актобе и выяснили, что для сдачи практического экзамена по категории "В" используют транспортное средство, оборудованное для людей с ограниченными возможностями.

"Оно находится в ненадлежащем состоянии: педаль сцепления, ручной тормоз, рычаг коробки передач в открытом виде, автоматизированные датчики для подсчёта баллов - в ненадлежащем состоянии, передний бампер отстёгнут с мест крепления, визуально установлено различное давление в шинах, кривые колеса", – сообщили в пресс-службе.

Проверяющие опросили водителей и узнали, что они вынуждены проходить пробный практический экзамен, стоимость которого составляет 2600 тенге.

"Кроме того, услугополучатели сообщили, что для получения водительских прав они проходят пробное практическое вождение на автоматизированном автодроме от трёх до девяти раз. Неудовлетворительное состояние транспортного средства приводит к различным нарушениям при сдаче практического экзамена. Граждане, имеющие практический опыт вождения отмечают, что даже с третьей попытки не удаётся пройти практический экзамен на этом автомобиле", – отметили в департаменте.

Специалисты пришли к выводу, что ненадлежащее техническое состояние транспортного средства автодрома приводит к некачественному оказанию государственных услуг и необоснованным расходам услгополучателей.

"Сотрудники департамента и общественники направили информацию о выявленных нарушениях для принятия соответствующих мер в государственную корпорацию "Правительство для граждан", – говорится в сообщении.

В апреле этого года костанайские выпускники автошкол не могли сдать экзамен на права из-за отсутствия автомобиля в спецЦОНе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.07.19 15:42 У природы только жаркая погода - прогноз на выходные в Костанайской области
12.07.19 15:25 Kaspi.kz объявил вознаграждение в 10 млн тенге за помощь в поимке бывшего сотрудника
12.07.19 13:49 Оплатившим пеню по налоговой задолженности вернут эту сумму
12.07.19 13:17 Состояние ребенка, на которого рухнула стена дома в Карабалыкском районе, тяжелое, но стабильное
12.07.19 13:02 Некоторые детали задержания подозреваемого в убийстве Аслана Муканова раскрыли в ДП Костанайской области
12.07.19 12:33 Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
12.07.19 10:37 Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
12.07.19 09:18 Задержанный по подозрению в убийстве оказался чемпионом мира по боксу из Костаная
11.07.19 17:44 За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух человек в Костанайской области
11.07.19 17:26 Подозреваемого в убийстве помог задержать начальник охраны КХ "Садовод"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берите пример с Канады. Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле, будь то свой или соседа, не важно, инспектор только проверяет поворотники и фары перед сдачей. ;-)
Профайл

§ alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
инспектор только проверяет поворотники и фары перед сдачей


странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.
по крайней мере раньше проверяли.
Профайл

§ maxsaf
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют.

Меня лично инспектор просил нажать на тормоз, сам он при этом стоял сзади, и смотрел на фары. За руль он не садился, сами тормоза в действии не проверял.
Профайл

§ alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле


у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация.
"Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром состоит из десяти упражнений, которые приближены к городским условиям: светофоры, пешеходы, знаки. И по этим критериям будет оцениваться умение водить кандидата - оценивается автоматически. Есть специальное программное обеспечение, есть датчики, как в самом авто, так и в автодроме, постоянно ведется видеонаблюдение. всегда можно посмотреть, как сдается экзамен, присутствует ли человек при сдаче экзамена. автоматически подсчитывается количество баллов. данные отправляются в Нур-Султан и система выдает результат-сдал или не сдал."

а когда я сдавал, было так. в машину садилось три-четыре человека плюс инструктор.
ехали по городу. проехал два или три перекрестка, смена водителя.
мы сдавали в гололед,зимой,было весело.
Профайл

§ maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а у нас сейчас цифровизация

Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
Профайл

§ Тот самый
Re: В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли.


Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был ****ан до полного мяу. Сидел справа от меня инструктор гаишный с сильнейшим перегаром. Тормозов почти не было, все рычаги болтаются, ЗИЛ дергается, троит (шестерит? пятерит?), еле едет. Змейку проезжал с почти неработающим ГУРом, проехал. Когда проезжал мимо "ворот" и стал притормаживать, а он не тормозит, мне инструктор говорит "Сильнее дави, встань на педаль!". Пока я встал уже проехал чуть лишнего - не параллельно задом в ворота заехал в итоге. Конусы не зацепил, но и не засчитали в итоге.

Потом подождал свою группу из КИНЭУ (они сдавали позже на 2 недели) и спокойно сдал на хорошей машине.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 201
Пользователей: 2
Всего: 203

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх