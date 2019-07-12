В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле

Даже у опытных водителей не получалось сдать экзамен на этом автомобиле после нескольких попыток, передает Informburo.kz.

На таких автомобилях в Костанае сдавали экзамены на права в прошлом году / Фото из архива "НГ"

В Актобе водители вынуждены были сдавать практический экзамен для получения водительских прав на неисправном автомобиле, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы по Актюбинской области.

Специалисты областного департамента по делам госслужбы проверили качество предоставления услуг в специализированном ЦОНе Актобе и выяснили, что для сдачи практического экзамена по категории "В" используют транспортное средство, оборудованное для людей с ограниченными возможностями.

"Оно находится в ненадлежащем состоянии: педаль сцепления, ручной тормоз, рычаг коробки передач в открытом виде, автоматизированные датчики для подсчёта баллов - в ненадлежащем состоянии, передний бампер отстёгнут с мест крепления, визуально установлено различное давление в шинах, кривые колеса", – сообщили в пресс-службе.

Проверяющие опросили водителей и узнали, что они вынуждены проходить пробный практический экзамен, стоимость которого составляет 2600 тенге.

"Кроме того, услугополучатели сообщили, что для получения водительских прав они проходят пробное практическое вождение на автоматизированном автодроме от трёх до девяти раз. Неудовлетворительное состояние транспортного средства приводит к различным нарушениям при сдаче практического экзамена. Граждане, имеющие практический опыт вождения отмечают, что даже с третьей попытки не удаётся пройти практический экзамен на этом автомобиле", – отметили в департаменте.

Специалисты пришли к выводу, что ненадлежащее техническое состояние транспортного средства автодрома приводит к некачественному оказанию государственных услуг и необоснованным расходам услгополучателей.

"Сотрудники департамента и общественники направили информацию о выявленных нарушениях для принятия соответствующих мер в государственную корпорацию "Правительство для граждан", – говорится в сообщении.

В апреле этого года костанайские выпускники автошкол не могли сдать экзамен на права из-за отсутствия автомобиля в спецЦОНе.