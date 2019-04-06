Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе
Артём МАРУСИЧ
Водители, отучившиеся в автошколах, уже несколько недель не могут сдать на права категории «B» в Костанае. По правилам практический экзамен можно пройти только на специально оборудованном автомобиле автоЦОНа, но его поставка задержалась.
Так выглядели автомобили, оборудованные для сдачи экзамена, раньше
- Третью неделю у них нет машины для сдачи практики на автодроме, - рассказала «НГ» начинающий водитель Мария ПОЛНИЦКАЯ. - Звонишь туда, а они «кормят завтраками». Никто ничего не знает, работать не хотят да и особо не собираются. То у них праздники, то у них еще какие то причины.
Как пояснил «НГ» начальник костанайского РЭУ Айбулат КАДЫРБЕКОВ, машины, на которых проходят практику, относятся к ЦОНу. По разыгранному тендеру поставка не состоялась и теперь его проводили повторно.
- Выиграл поставщик из Актобе, - сообщил «НГ» заместитель директора НАО «Правительства для граждан» Руслан КАЛМУРАТОВ. - У них после подписания договора есть 15 дней. 7 апреля заканчивается срок, 8 апреля уже должны поставить машину.
Как рассказали «НГ» представители костанайских автошкол, пока их выпускникам, дабы не растерять недавно полученные навыки управления автомобилем, приходится брать дополнительные практические занятия.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 156
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: alex_60: При этом в самом Казахстане общество все сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и «цвет нации» — образованное русскоязычное...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну а я про что и толдычу весь день? Всё относительно! кого считать "всем"? Вы не поняли? значит не попути! :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Проходили вроде уже сегодня! Вы не все, это точно! Вы хоть заметку читали, на которую он ссылается, ряд форумчан высказались, что там бред указан.
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
А это с сайта акимата города *ТОО «Тазалык-2012»Вывоз, захоронение твердых бытовых, жидких, строительных и иных отходов, содержание и обслуживание полигонов Кушнир Александр Петровичул.Плеханова, 79...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: За всех не говори, Проходили вроде уже сегодня! :-x Вы не все, это точно! 8-)