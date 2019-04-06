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Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: alex_60: При этом в самом Казахстане общество все сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и «цвет нации» — образованное русскоязычное...
06.04.19 18:15
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну а я про что и толдычу весь день? Всё относительно! кого считать "всем"? Вы не поняли? значит не попути! :lol:
06.04.19 18:05
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Проходили вроде уже сегодня! Вы не все, это точно! Вы хоть заметку читали, на которую он ссылается, ряд форумчан высказались, что там бред указан.
06.04.19 17:49
Гога
Каждый десятый пластиковый контейнер для мусора в Костанае сломали горожане
А это с сайта акимата города *ТОО «Тазалык-2012»Вывоз, захоронение твердых бытовых, жидких, строительных и иных отходов, содержание и обслуживание полигонов Кушнир Александр Петровичул.Плеханова, 79...
06.04.19 17:46
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: За всех не говори, Проходили вроде уже сегодня! :-x Вы не все, это точно! 8-)
06.04.19 17:42
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Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе

Артём МАРУСИЧ

6 апреля 2019, 09:29 |  Общество

Водители, отучившиеся в автошколах, уже несколько недель не могут сдать на права категории «B» в Костанае. По правилам практический экзамен можно пройти только на специально оборудованном автомобиле автоЦОНа, но его поставка задержалась.

Так выглядели автомобили, оборудованные для сдачи экзамена, раньше

- Третью неделю у них нет машины для сдачи практики на автодроме, - рассказала «НГ» начинающий водитель Мария ПОЛНИЦКАЯ. - Звонишь туда, а они «кормят завтраками». Никто ничего не знает, работать не хотят да и особо не собираются. То у них праздники, то у них еще какие то причины.

Как пояснил «НГ» начальник костанайского РЭУ Айбулат КАДЫРБЕКОВ, машины, на которых проходят практику, относятся к ЦОНу. По разыгранному тендеру поставка  не состоялась и теперь его проводили повторно.

-  Выиграл поставщик из Актобе, - сообщил «НГ» заместитель директора НАО «Правительства для граждан» Руслан КАЛМУРАТОВ. - У них после подписания договора есть 15 дней. 7 апреля заканчивается срок, 8 апреля уже должны поставить машину.

Как рассказали «НГ» представители костанайских автошкол, пока их выпускникам, дабы не растерять недавно полученные навыки управления автомобилем, приходится брать дополнительные практические занятия.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По правилам практический экзамен можно пройти только на специально оборудованном автомобиле автоЦОНа

Мое личное мнение - это полный идиотизм.
Я на каком авто захотел приехать - на том и сдал. Лишь бы он был полностью исправен. Дурдом.
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§ Гога
Re: Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.04.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Поддерживаю!!
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§ maxsaf
Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как в Канаде? Сначала сам учишь правила. Есть открытые источники, никуда платить не надо. Можно потренироваться на пробных тестах онлайн. Идешь сдавать когда захочешь, пересдача раз в неделю. Количество попыток не ограничено. Сдал правила - получил права ученика. С ними ездить не менее 9 месяцев. Обязательно с пассажиром, у которого права полные. После сдаешь вождение, хоть на тесле с автопилотом. Попытки не ограничены. Сдал вождение - получай полные права.

[Исправлено: maxsaf, 06.04.2019 - 12:15]
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§ maxsaf
Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1751
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.04.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ученическими правами - нулевая терпимость к алкоголю, не более одного пассажира, и ночью нельзя. С полными правами можно даже баночку пивка одну вроде.
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