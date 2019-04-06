Автомобиль для сдачи экзамена в Костанайском автоЦОНе ожидают на следующей неделе

Водители, отучившиеся в автошколах, уже несколько недель не могут сдать на права категории «B» в Костанае. По правилам практический экзамен можно пройти только на специально оборудованном автомобиле автоЦОНа, но его поставка задержалась.

Так выглядели автомобили, оборудованные для сдачи экзамена, раньше

- Третью неделю у них нет машины для сдачи практики на автодроме, - рассказала «НГ» начинающий водитель Мария ПОЛНИЦКАЯ. - Звонишь туда, а они «кормят завтраками». Никто ничего не знает, работать не хотят да и особо не собираются. То у них праздники, то у них еще какие то причины.

Как пояснил «НГ» начальник костанайского РЭУ Айбулат КАДЫРБЕКОВ, машины, на которых проходят практику, относятся к ЦОНу. По разыгранному тендеру поставка не состоялась и теперь его проводили повторно.

- Выиграл поставщик из Актобе, - сообщил «НГ» заместитель директора НАО «Правительства для граждан» Руслан КАЛМУРАТОВ. - У них после подписания договора есть 15 дней. 7 апреля заканчивается срок, 8 апреля уже должны поставить машину.

Как рассказали «НГ» представители костанайских автошкол, пока их выпускникам, дабы не растерять недавно полученные навыки управления автомобилем, приходится брать дополнительные практические занятия.