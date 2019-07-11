Жительнице Арыси передали деньги от читательницы "НГ"
Георгий ГОВОРОВ
"НГ" не объявляла сбор денег в помощь пострадавшим жителям Арыси, однако читатели проявили инициативу. Понимаю свою ответственность, мы постарались передать собранные средства максимально адресно, использовав профессиональные связи.
Жупар и ее сын на днях выписались из больницы
29 июня на деньги наших читателей многодетной семье передали халаты, обувь, платья для девочек и футболки с шортами для мальчиков, а также средства личной гигиены на сумму 27 000 тенге.
Еще 10 000 тенге пришли для жителей Арыси от читательницы, назвавшейся Розой Жакпаровой. Они пригодились, чтобы вместе с остальными пожертвованиями, оказать помощь семье Есмагамбетовых.
- Я сама лично вчера вручила Жупар Есмагамбетовой 250 000 наличными, - написала "НГ" волонтёр Айгерим БЕГИМБЕТ. - Из них 200 000 перевели из издательства "Алматыкитап". Остальные деньги отправили милосердные, добрые люди. Ваши деньги добавила сюда. Семья остро нуждалась в финансовой помощи. Они благодарят вас сильно. Спасибо.
До трагедии Жупар работала диспетчером на железнодорожной станции. Когда на военных складах прогремели первые взрывы, семья Есмагамбетовых попыталась бежать из города. Где-то рядом разорвался снаряд. Жупар оказалась в областной больнице, её 12-летний сын тоже был ранен и попал в больницу, а 55-летнего мужа убило осколком.
У Жупар Есмагамбетовой есть ещё взрослые сын и дочь. Теперь им придётся помогать в воспитании младшего брата.
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