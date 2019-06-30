Семье из Арыси перечислили средства читатели "НГ"
На средства, собранные читателями, волонтер Айгерим Бегимбет купила для семьи необходимые вещи. Вчера, 29 июня, посылка была доставлена в Арысь.
В этой семье, пострадавшей от взрывов на складе боеприпасов, 5 человек.
Мама Айгул, 10-летняя Инабат, 8-летняя Аспет, 6-летний Ринат и 4-летний Канагат уже вернулись в свой дом.
В нем разбиты окна, пострадала крыша. Внутри дома разрушен потолок.
Всего на карту "НГ" читатели перечислили 27 000 тенге. На эти средства Айгерим купила для семьи халаты, обувь, платья для девочек и футболки с шортами для мальчиков.
Также семью обеспечили необходимыми средствами гигиены: зубными щетками, зубными пастами, мылом, шампунями, порошком и другими предметами бытовой химии.
Поступления на карту
|Сумма
|От кого
|1 000
|Самал Сериковна
|2 000
|Гульжан Тлектесовна
|4 000
|Андрей Алексеевич
|20 000
|Сергей Николаевич
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