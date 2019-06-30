Семье из Арыси перечислили средства читатели "НГ"

На средства, собранные читателями, волонтер Айгерим Бегимбет купила для семьи необходимые вещи. Вчера, 29 июня, посылка была доставлена в Арысь.

В этой семье, пострадавшей от взрывов на складе боеприпасов, 5 человек.





Мама Айгул, 10-летняя Инабат, 8-летняя Аспет, 6-летний Ринат и 4-летний Канагат уже вернулись в свой дом.





В нем разбиты окна, пострадала крыша. Внутри дома разрушен потолок.

Всего на карту "НГ" читатели перечислили 27 000 тенге. На эти средства Айгерим купила для семьи халаты, обувь, платья для девочек и футболки с шортами для мальчиков.

Также семью обеспечили необходимыми средствами гигиены: зубными щетками, зубными пастами, мылом, шампунями, порошком и другими предметами бытовой химии.

Поступления на карту

Сумма От кого 1 000 Самал Сериковна 2 000 Гульжан Тлектесовна 4 000 Андрей Алексеевич 20 000 Сергей Николаевич



