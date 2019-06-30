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Kairat stayer
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Обликоморале: А перед своими горожанами нет? Отдельным горожанам или гостям самим должно быть стыдно, на предпоследнем фото не с Америки или Ейропы-же прибыл иностранец естественную нужду у нас...
30.06.19 08:52
Kairat stayer
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Обликоморале: А перед своими горожанами нет? " И так сойдёт"-да? Давно их не видел, как некоторые, перед горожанами стыдно конечно. Однако, перед иностранцами ещё больше стыдно,...
30.06.19 08:44
maxsaf
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Судя по видео, эта сладкая парочка немного больше чем друзья. Кому какое дело, какие они фотки делают, и что выкладывают? Приревновал кто-то? Или папе скинули? Дык пусть бы втроем и разбирались, как...
30.06.19 06:37
Народное мнение
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
А кто ты? Помощник ввп? Что бы полномочия давать?
30.06.19 06:22
Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Народное мнение По какому праву такой ник? Я не уполномачивал никого выражать своё мнение на этом форуме.
30.06.19 01:36
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Семье из Арыси перечислили средства читатели "НГ"

30 июня 2019, 07:07 |  Общество

На средства, собранные читателями, волонтер Айгерим Бегимбет купила для семьи необходимые вещи. Вчера, 29 июня, посылка была доставлена в Арысь.

В этой семье, пострадавшей от взрывов на складе боеприпасов, 5 человек.


Мама Айгул, 10-летняя Инабат, 8-летняя Аспет, 6-летний Ринат и 4-летний Канагат уже вернулись в свой дом.


В нем разбиты окна, пострадала крыша. Внутри дома разрушен потолок.

Всего на карту "НГ" читатели перечислили 27 000 тенге. На эти средства Айгерим купила для семьи халаты, обувь, платья для девочек и футболки с шортами для мальчиков.

Также семью обеспечили необходимыми средствами гигиены: зубными щетками, зубными пастами, мылом, шампунями, порошком и другими предметами бытовой химии.

Поступления на карту

Сумма От кого
1 000 Самал Сериковна
2 000 Гульжан Тлектесовна
4 000 Андрей Алексеевич
20 000 Сергей Николаевич



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