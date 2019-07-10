Вице-министра образования и науки РК Суханбердиеву приговорили к штрафу 5,9 млн тенге
Эльмиру Суханбердиеву обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности., передает Informburo.kz.
Фото Informburo.kz
Вице-министра образования и науки РК Эльмиру Суханбердиеву приговорили к штрафу 2500 МРП, то есть 6,3 млн тенге.
"Окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП на момент совершения преступления, что составляет 5,9 млн тенге", – сказал судья Есильского районного суда № 2 Нур-Султана Бахытжан Есенов, оглашая приговор.
9 июля прокурор запросил для вице-министра образования и науки РК Суханбердиевой 6,3 млн тенге штрафа. Ранее Эльмира Суханбердиева заключила процессуальное соглашение о признании вины с прокуратурой по преступлениям, предусмотренными статьёй 361, часть 3 Уголовного кодекса – "Злоупотребление должностными полномочиями" и статьёй 364, часть 3 – "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".
По материалам дела, Эльмира Суханбердиева оказывала покровительство директору школы-гимназии № 3 – своей близкой подруге Шеверняевой. Также, по версии следствия, Суханбердиева вместе с подругой управляла частной школой через подставных лиц. ТОО было оформлено на сестру Суханбердиевой и мать Шеверняевой.
Ещё один эпизод дела Суханбердиевой рассказывает о том, как она, по версии следствия, вынуждала руководителей различных подведомственных организаций, приобретать айфоны, планшеты и айпады, для того, чтобы вручить их детям на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей.
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