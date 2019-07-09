Прокурор запросил для вице-министра образования Суханбердиевой 6,2 млн тенге штрафа

Просьбу о применении штрафа прокурор объяснил тем, что вице-министр признала вину и пошла на процессуальное соглашение, передает Informburo.kz.

Эльмира Суханбердиева / Фото с сайта ru.sputniknews.kz

В Нур-Султане начался судебный процесс по делу бывшего вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.

Судья Есильского районного суда № 2 Нур-Султана Бахытжан Есенов запретил фото и видеосъёмку на процессе, но разрешил журналистам остаться в зале и вести аудиозапись.

Представитель прокуратуры, зачитывая обвинительное заключение, предложил назначить Суханбердиевой наказание в виде штрафа с конфискацией имущества.

"Окончательно назначить наказание в виде штрафа в сумме 2500 МРП (6 млн 250 тысяч тенге), но учесть время нахождения под стражей в счёт погашения штрафа. А также конфискацию имущества и денежных средств в размере 11,5 млн тенге, изъятых в ходе обыска 3 июня 2019 года служебного кабинета директора ТОО "Экономическая школа "Центральная", – сказал прокурор Нурлан Бекмагамбетов.

Также он предложил пожизненно запретить Эльмире Суханбердиевой занимать должности на государственной службе.

Эльмира Суханбердиева заключила процессуальное соглашение о признании вины с прокуратурой по преступлениям, предусмотренными статьёй 361, часть 3 Уголовного кодекса – "Злоупотребление должностными полномочиями" и статьёй 364, часть 3 – "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".

На скамье подсудимых вместе с ней находится бывший директор столичной школы - гимназии №3 Елена Шеверняева. Её обвиняют по статье 364, часть 1 Уголовного кодекса – "Незаконное участие в предпринимательской деятельности". Подсудимые добровольно заключили процессуальные соглашения 1 июля и не оспаривали обвинение и собранные доказательства по делу. Эльмира Суханбердиева находится под стражей, а Елена Шеверняева – под залогом.

Эльмира Суханбердиева замужем, имеет четверо детей (26 лет, 17 лет, 7 лет и 3 года). Елена Шеверняева ныне безработная, замужем и имеет детей в возрасте 15 и 11 лет.

6 июня сообщалось, что Эльмиру Суханбердиеву также подозревают в получении взятки.

Эльмира Суханбердиева занимала пост вице-министра образования и науки с апреля 2016 года. До этого она возглавляла столичное управление образования.