Утечка данных пациентов - Минздрав РК выясняет причины
В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об утечке данных пациентов, передает Zakon.kz.
Фото : Известия
- Касательно информации в СМИ об утечке данных пациентов сообщаем, что данный инцидент имел место в медицинской информационной системе, разработчиком которой является частная компания. От Министерства здравоохранения в адрес данной компании отправлен официальный запрос для разъяснений по данному факту. По итогам проверки уполномоченными органами в сфере информационной безопасности Минздрав детально предоставит информацию, - сказано в пресс-релизе Министерства здравоохранения.
Относительно безопасности данных там сообщили, что "до сегодняшнего дня в работе информационных систем и электронных порталов, принадлежащих министерству, сбоев, нарушений целостности данных, несанкционированных доступов" не было зафиксировано.
- Все системы и порталы работают в штатном режиме, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на территории РК, - резюмировали в министерстве.
Ранее появилась информация о том, что информация сотен тысяч пациентов сети клиник Даму Мед попала в сеть. Об этом сообщили в "Центре анализа и расследования кибер атак".
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