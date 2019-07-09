Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Данные пациентов казахстанских клиник оказались в открытом доступе

9 июля 2019, 10:51 |  Происшествия

Информацию, содержащую конфиденциальные данные, передал третьим лицам человек, имеющий легальный авторизованный доступ к медсистеме, сообщили в Damu Med, передает Informburo.kz.

Центр анализа и расследования кибератак выявил ещё один крупный инцидент с утечкой персональных данных казахстанцев.

"Несколько дней назад аноним информировал ЦАРКА и ещё несколько других организаций о крупном инциденте – медицинская информация сотен тысяч пациентов сети клиник Damu Med попала в сеть. Виной утечки стала элементарная ошибка – неавторизованный доступ к медицинским документам организации", – говорится в сообщении ЦАРКА.

Скриншот из канала ЦАРКА в Telegram

8 июля инцидент подтвердили официально – медицинская компания опубликовала соответствующий пост в Facebook.

"От лица компании Центр информационных технологий "Даму" сообщаю, что произошёл инцидент передачи третьим лицам информации, содержащей конфиденциальные данные, от лица, имеющего легальный авторизованный пользовательский доступ в медицинскую информационную систему "Damumed". На данный момент мы готовим материалы для передачи их в правоохранительные органы для проведения тщательного разбирательства в соответствии действующим законодательством", – сообщили в Damu Med.

В компании отметили, что "никакого слива в общедоступные ресурсы не было", и "беспокоиться не о чем".

"Медицинские данные доступны только авторизованным пользователям, лицо которое получило их в своё распоряжение, получило их незаконным способом", – говорится в сообщении.

В ЦАРКА отметили, что ситуация требует срочного вмешательства государства и аудита всех информсистем страны.

4 июля Центр анализа и расследования кибератак сообщил, что данные 11 млн граждан Казахстана находились в открытом доступе в интернете. Любой желающий мог свободно получить доступ к системе или полностью загрузить её к себе локально.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.07.19 16:34 Прокурор запросил для вице-министра образования Суханбердиевой 6,2 млн тенге штрафа
09.07.19 14:55 Утечка данных пациентов - Минздрав РК выясняет причины
09.07.19 12:54 На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области осудили за незаконное пересечение границы
09.07.19 11:23 В Челябинске молния ударила в самолет
09.07.19 09:50 Рудничанин упал с крыши многоэтажки
08.07.19 15:58 Жарко и без осадков - прогноз погоды в Костанае и области
08.07.19 14:54 "Виноваты сами жильцы" - Отдел ЖКХ Костаная о газификации микрорайона Юбилейный
08.07.19 10:46 Уникальный экспонат выставили на праздновании национального дня домбры в Костанае
08.07.19 09:57 Горячая вода в домах костанайцев должна появиться через несколько дней
07.07.19 10:51 Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 2
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх