

- На данном этапе допрошено свыше 100 лиц. Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии, — сообщил он.



По словам Ержанова, по факту произошедшего допрошено более 100 человек. Сотрудники прокуратуры и МВД проверяют, насколько рационально использовались бюджетные средства, выделяемые для обеспечения безопасности складов, и как своевременно были устранены выявленные на них нарушения.

Он добавил, что составлен план расследования, на первоначальном этапе следствие основное внимание сконцентрировала на выяснения обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей.

- Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов, правильность складирования взрывчатых веществ. Своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих, - уточнил Ержанов.