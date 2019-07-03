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Версии взрывов на складе боеприпасов в Арыси назвала Военная прокуратура Казахстана
3 июля 2019, 16:35 | Государство
Среди возможных версий взрывов на складе боеприпасов в Казахстане — несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц. Об этом на брифинге сообщил заместитель главного военного прокурора республики Дархан Ержанов, передает Zakon.kz.
- На данном этапе допрошено свыше 100 лиц. Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии, — сообщил он.
По словам Ержанова, по факту произошедшего допрошено более 100 человек. Сотрудники прокуратуры и МВД проверяют, насколько рационально использовались бюджетные средства, выделяемые для обеспечения безопасности складов, и как своевременно были устранены выявленные на них нарушения.
Он добавил, что составлен план расследования, на первоначальном этапе следствие основное внимание сконцентрировала на выяснения обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей.
- Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов, правильность складирования взрывчатых веществ. Своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих, - уточнил Ержанов.24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь.
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В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
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В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
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