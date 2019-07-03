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elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Здесь можно :lol: Культурно просветительный канал между прочим. От Сыкымы. :-P [Исправлено: elektron, 03.07.2019 - 16:24]
03.07.19 21:23
maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ваш земляк: Вот сейчас Kazakh TV включил.Про Алматы рассказывают, как иностранцы переезжают жить и работать. Вот прям заинтриговал. Где подписаться на этот чудо-канал? :-)
03.07.19 21:18
alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
elektron: День открытых дверей в палате Дубна. Палата работает без выходных. [Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 21:13]
03.07.19 21:09
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Алименты перечисляет. Аким. За буйную молодость парня района надо отвечать. [Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 21:18]
03.07.19 21:07
elektron
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Ваш земляк: Да ладно вам спорить! Да шутят же просто ну или сарказм такой ;-)
03.07.19 20:59
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Версии взрывов на складе боеприпасов в Арыси назвала Военная прокуратура Казахстана

3 июля 2019, 16:35 |  Государство
Среди возможных версий взрывов на складе боеприпасов в Казахстане — несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц. Об этом на брифинге сообщил заместитель главного военного прокурора республики Дархан Ержанов, передает Zakon.kz.

- На данном этапе допрошено свыше 100 лиц. Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии, — сообщил он.

По словам Ержанова, по факту произошедшего допрошено более 100 человек. Сотрудники прокуратуры и МВД проверяют, насколько рационально использовались бюджетные средства, выделяемые для обеспечения безопасности складов, и как своевременно были устранены выявленные на них нарушения.

Он добавил, что составлен план расследования, на первоначальном этапе следствие основное внимание сконцентрировала на выяснения обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей.

- Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов, правильность складирования взрывчатых веществ. Своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих, - уточнил Ержанов.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь.
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§ Кушмурунец23
Re: Версии взрывов на складе боеприпасов в Арыси назвала Военная...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 03.07.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А главный вопрос они не захотели рассматривать?
Почему эти склады находятся в опасной близости к городу.
Или согласно того, что халатное отношение, и какого нибудь "бедалагу стрелочника" уволят. А средства на пожарную безопасность в разы увеличат.
Т.е. также как было в прошлые разы.
Кто у нас может поручиться, что через лет пять "случится" опять чья то халатность и опять погибнут люди?
Прямо какое то дежавю 8-)
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