30 рабочих пострадали во время конфликта на месторождении Тенгиз
informburo.kz
В массовой драке на Тенгизском месторождении пострадали 30 человек, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.
Рабочие получили медицинскую помощь в медпункте "Тенгизшевройл". Уточняется, что погибших во время беспорядков нет.
С участниками конфликта встретился первый заместитель акима региона Серик Шапкенов.
"Мы сами встретились и поговорили с рабочими. Сейчас создана комиссия. По результатам работы комиссии будет принято решение. Сейчас ситуация стабилизировалась", – рассказал по итогам встречи Серик Шапкенов.
Он также сообщил, что рабочие разошлись по своим местам.
"В ходе встречи с рабочими Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсуждён вопрос организации труда на месторождении. Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО. Возглавлять работу комиссии будет первый заместитель акима области", – рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, начато досудебное расследование по факту хулиганства.
"Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации. На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел", – отметили в пресс-службе МВД.
Стало известно, что конфликт произошёл из-за фотографии, которую сделал один из сотрудников. Гражданин Ливии Eli Daoud выставил фотографию в профиле Whatsapp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud. У мужчины в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. Этот снимок рабочим.
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