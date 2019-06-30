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Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Народное мнение По какому праву такой ник? Я не уполномачивал никого выражать своё мнение на этом форуме.
30.06.19 01:36
Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Тот самый: Вы составили мнение основываясь на официальных заявлениях. Между тем зачинщиков ещё никто не опросил, т.е. неизвестно из-за чего на самом деле они надавали по мордам. Так официальные...
30.06.19 00:43
Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
По осени скину фото - сколько принялось. Думаю много.Хотелось бы увидеть , сколько принялось в колледже(не помню названия , только имя директора помню) , где - то по Герцена , ой-бай , по Кобланды...
29.06.19 23:13
Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Дорогое получится озеленение, а надо дёшево. Источник:www.ng.kz Надо не дешево , а надо отпиливать в свой карман регулярно и постоянно !!А если так сажать - то ничего и не перепадет в личный карман.
29.06.19 23:08
Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Тот самый Я не настолько богатый , чтобы покупать дешевые вещи .
29.06.19 23:06
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30 рабочих пострадали во время конфликта на месторождении Тенгиз

informburo.kz

29 июня 2019, 19:30 |  Происшествия

В массовой драке на Тенгизском месторождении пострадали 30 человек, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Рабочие получили медицинскую помощь в медпункте "Тенгизшевройл". Уточняется, что погибших во время беспорядков нет.

С участниками конфликта встретился первый заместитель акима региона Серик Шапкенов.

"Мы сами встретились и поговорили с рабочими. Сейчас создана комиссия. По результатам работы комиссии будет принято решение. Сейчас ситуация стабилизировалась", – рассказал по итогам встречи Серик Шапкенов.

Он также сообщил, что рабочие разошлись по своим местам.

"В ходе встречи с рабочими Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсуждён вопрос организации труда на месторождении. Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО. Возглавлять работу комиссии будет первый заместитель акима области", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, начато досудебное расследование по факту хулиганства.

"Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации. На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел", – отметили в пресс-службе МВД.

Стало известно, что конфликт произошёл из-за фотографии, которую сделал один из сотрудников. Гражданин Ливии Eli Daoud выставил фотографию в профиле Whatsapp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud. У мужчины в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. Этот снимок рабочим.
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