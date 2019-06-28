Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется снижением температуры горячей воды, но не ее отключением - ГКП "КТЭК"
Дмитрий ПЕТРЕНКО
В связи с реконструкцией тепломагистрали ТМ-1 в Костанае 169 жилых домов будут ограничены в горячем водоснабжении. Как именно это произойдет и в чем выразятся ограничения, сегодня на пресс-конференции объяснили представители отдела ЖКХ акимата Костаная и ГКП "КТЭК".
По их словам, ранее озвученная информация о том, что в 169 жилых домах и 21 объекте социально-культурного значения Костаная отключат горячую воду, действительности не соответствует.
- Произойдет ограничение подачи горячей воды, т.е. вода будет, но температура ее по техническим причинам может быть ниже нормы. 5 домов действительно будут отключены от горячей воды до окончания ремонтных работ, - сказал руководитель ЖКХ акимата города Алексей ТАРАСОВ.
На странице в Инстаграме акима Костаная уточняется, что температура может опускаться до 40 градусов.
Названы те 5 домов, которые останутся без горячей воды: ул. Тауелсиздик 117, 117а, 135, 135/1 и ул. Чехова 125.
Адреса домов, которые находятся в зоне реконструкции и, следовательно, могут получать горячую воду пониженной температуры, читайте тут.
- Будет дано поручение ПКСК и обслуживающим организациям, чтобы во всех домах, где температурный режим будет не соблюдаться, включили теплосчетчики. Таким образом, в случаях, когда вода будет доходить до потребителя с пониженной температурой, он сможет платить не только с учетом объема потребляемой воды, но и с учетом ее температурного режима, - сказал Алексей Тарасов.
Тепломагистраль ТМ-1 по ул. Летунова была введена в эксплуатацию в 1988 году. При сроке службы трубопровода 20 лет степень износа составляет 100%. Протяженность ТМ-1 составляет 445 м. Диаметр трубы 820 мм. Небольшой участок имеет диаметр 720 мм. За исключением тепломагистрали остальные трубопроводы ГКП «КТЭК» имеют диаметр от 530 мм и ниже.
Реконструкция тепломагистрали предполагает полную замену с применением стальных труб в пенополиуретановой изоляции с оболочкой из жесткого полиэтилена, с системой оперативно-дистанционного контроля. Сметная стоимость работ - 606,2 млн. тенге.
Планируется, что работы будут длиться с 1 июля по 15 октября 2019 года. Проект входит в перечень мероприятий, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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