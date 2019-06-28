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olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
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Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется снижением температуры горячей воды, но не ее отключением - ГКП "КТЭК"

Дмитрий ПЕТРЕНКО

28 июня 2019, 13:37 |  ЖКХ

В связи с реконструкцией тепломагистрали ТМ-1 в Костанае 169 жилых домов будут ограничены в горячем водоснабжении. Как именно это произойдет и в чем выразятся ограничения, сегодня на пресс-конференции объяснили представители отдела ЖКХ акимата Костаная и ГКП "КТЭК". 

По их словам, ранее озвученная информация о том, что в 169 жилых домах и 21 объекте социально-культурного значения Костаная отключат горячую воду, действительности не соответствует.

- Произойдет ограничение подачи горячей воды, т.е. вода будет, но температура ее по техническим причинам может быть ниже нормы. 5 домов действительно будут отключены от горячей воды до окончания ремонтных работ, - сказал руководитель ЖКХ акимата города Алексей ТАРАСОВ.

На странице в Инстаграме акима Костаная уточняется, что температура может опускаться до 40 градусов.

Названы те 5 домов, которые останутся без горячей воды: ул. Тауелсиздик 117, 117а, 135, 135/1 и ул. Чехова 125.

Адреса домов, которые находятся в зоне реконструкции и, следовательно, могут получать горячую воду пониженной температуры, читайте тут.

- Будет дано поручение ПКСК и обслуживающим организациям, чтобы во всех домах, где температурный режим будет не соблюдаться,  включили теплосчетчики. Таким образом, в случаях, когда вода будет доходить до потребителя с пониженной температурой, он сможет платить не только с учетом объема потребляемой воды, но и с учетом ее температурного режима,  - сказал Алексей Тарасов.

Тепломагистраль ТМ-1 по ул. Летунова была введена в эксплуатацию в 1988 году. При сроке службы трубопровода 20 лет степень износа составляет 100%. Протяженность ТМ-1 составляет 445 м. Диаметр трубы 820 мм. Небольшой участок имеет диаметр 720 мм. За исключением тепломагистрали остальные трубопроводы ГКП «КТЭК» имеют диаметр от 530 мм и ниже.

Реконструкция тепломагистрали предполагает полную замену с применением стальных труб в пенополиуретановой изоляции с оболочкой из жесткого полиэтилена, с системой оперативно-дистанционного контроля. Сметная стоимость работ -  606,2 млн. тенге.

Планируется, что работы будут длиться с 1 июля по 15 октября 2019 года. Проект входит в перечень мероприятий, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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* ZXC
Re: Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже окончание 15 октября?! До этого было 15 сентября!
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