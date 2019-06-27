Горячую воду на 2,5 месяца отключат в одном из районов Костаная

Отключения связано с плановым ремонтом тепломагистрали ТМ-1 по ул. Летунова. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". Иллюстративное фото dvinatoday.ru Горячую воду в 169 жилых домах и 21 коммунально-бытовом объекте отключат 1 июля. Возобновят подачу воды 15 сентября. Жилые дома: Тауелсиздик, 117, 135, 135/ 1, 161, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 184, 186, 188,

Шаяхметова, 88, 144, 149, 165, 167, 169, 171,

Чехова, 125, 169, 171, 173, 175, 177,

Аль-Фараби, 121, 121/1, 123, 125, 130, 132, 134, 136, 138, 139А, 142, 142/1, 141/2, 141/3‚ 141/8, 143, 145, 158/1,

Темирбаева, 10, 11, 11/1, 12‚ 14, 15, 39,

Железнодорожная, 1, 3,

Урицкого, 4, 9, 13, 19, 21, 23, 60,

Майлина, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19/1, 21, 24, 41, 43, 57, 57А, 59, 67, 83, 85,

Вокзальная, 2, 2/1, 29,

Гоголя, 144, 146, 148,

Дзержинского, 7, 12, 14А, 16, 39, 56, 58, 59А, 60, 61, 61Б, 92,

Толстого, 120, 127,

Пушкина, 175, 181, 183,

Амангельды, 198,

Победы, 104, 106, 207,

Бородина, 107, 142, 144, 168, 172, 174, 176, 184, 184А, 186, 186А, 188, 215, 215А, 217, 217А, 219А, 221 А, 223, 225, 225/1, 227, 227/1,

Шевченко, 130,

Гагарина, 137/1, 139, 164, 166,

Рабочая, 139, 147/3, 156, 158, 166, 168, 170А, 174А, 176, 176/1, 176/4, 176Б, 178, 180, 182,

Шипина, 147, 151, 155, 155/2, 155А, 157, 159, 161, 165, 167, 168, 170, 172, 172А, 174, 174А, 176,

Валиханова, 104, 110А, 112. Коммунально-бытовые объекты: Школа № 5, Бородина 221

Школа № 8, Урицкого 58

Школа № 28 (УПК), Бородина 138

Школа № 115, Дзержинского 5

Начальная школа № 5А, Бородина 221

Школа сад гимназия, Гоголя 146А

Ясли сад № 4, Шипина 155А

ГУ ДЮСШ, Гоголя 179

Дворец спорта, Тауелсиздик 132

Бассейн, Аль-Фараби 124Б

Колледж авторанспорта, Гагарина 156

Бизнес-колледж, Пушкина 179

Гуманитарный колледж, Аль-Фараби 109

Лицей № 16, Бородина 139/1

Поликлиника № 1, Аль-Фараби 112

Гор. Больница, Дзержинского 9

Областной наркологический диспансер, Шипина 153/3

Обл. центр. сан.станции, Аль-Фараби 113

Лицей № 6, Бородина 138/1

ГУ ДЮСШ № 1, Гагарина 137

Ж/д больница, Майлина 81