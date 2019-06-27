Смаилов: Для погашения кредитов социально уязвимых слоёв населения нужно 105 млрд тенге

Большую часть суммы – 88,5 млрд тенге выделят из республиканского бюджета.

Фото: infoalmasu.kz

На реализацию указа президента по погашению долгов по беззалоговым кредитам для социально-уязвимых слоёв населения необходимо 105 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов Алихан Смаилов на пресс-конференции в Правительстве.

"88,5 млрд тенге будут выделены из республиканского бюджета. Мы предлагаем перераспределение за счёт средств, которые были выделены на инвестиционные проекты. В частности, из фонда прямых инвестиций, который был капитализирован на 370 млрд тенге. Часть денег из них перенаправить в бюджет для решения социальных вопросов. Плюс мы начинаем работу по выпуску облигаций Фонда проблемных кредитов для привлечения 17 млрд тенге. И надо ещё помнить, что 70% по пени и штрафам по этим кредитам будут погашены за счёт самих финансовых учреждений", – рассказал Алихан Смаилов.

Информацию по заёмщикам предоставят банки, по категориям получателей – Министерство труда и соцзащиты населения.

"Когда банки будут давать информацию по заёмщикам, у которых есть беззалоговые потребительские кредиты, эта информация будет сопоставляться с Минтруда. Если совпадает, то задолженность будет погашена за счёт государства. Самому человеку никуда ходить не надо. Но погашено будет в пределах 300 тысяч тенге. Дополнительно хочу сказать, что если у человека несколько кредитов, всё равно будет погашаться его задолженность в пределах 300 тысяч тенге, не более", – подчеркнул глава Минфина.

Штрафы и пени по беззалоговым кредитам есть у более 5 млн человек, попадающих в категорию социально уязвимых слоёв населения.

"Это порядка 48 млрд тенге. Штрафы и пени также будут погашены. Погашение будет осуществляться совместно с самими микрофинансовыми организациями и банками. Фонд проблемных кредитов будет выкупать эти штрафы и пени с 70-процентным дисконтом. Штрафы и пени – это накрученные проценты, и в любом случае их выкуп предполагает определённый дисконт. У более пяти млн человек спишутся пени и штрафы", – добавил Алихан Смаилов.

Зампред Нацбанка Олег Смоляков добавил, что гражданам, которые попадают в эту категорию, не нужно сейчас идти в банк.

"После получения информации от Минтруда Нацбанк совместно с Кредитным бюро, банками, сверит-состыкует все цифры. Получим информацию на 1 июня по категориям заёмщиков и по конечной цифре штрафов и пени на 1 июля. После заключения договоров и погашения сумм мы проконтролируем, чтобы они не отразились в кредитном досье и в данных Кредитного бюро. Ожидать, что нужно идти в банки, сейчас не надо, потому что это работа требует времени", – подчеркнул Олег Смоляков.

На это понадобится около двух месяцев. До 10 июля в Парламенте планируют принять уточнения в бюджет. После этого начнётся работа по погашению задолженности по кредитам.

Параллельно Нацбанк ужесточит законодательство в сфере банковской деятельности.

"Меры были подержаны Сенатом и направлены на подписание главе государства. Они, прежде всего, направлены на то, чтобы исключить вопросы комиссии, которые делают непрозрачной конечную ставку для заёмщика. Также они предлагают более жёсткий анализ долговой нагрузки. Необходимо ограничить, запретить выдачу кредитов для тех, кто располагает доходом ниже прожиточного минимума. Второе – необходимо внести изменения в законодательство, которые ограничивают начисление неустойки и пени при просрочке свыше 90 дней, чтобы не было постоянно роста долговой нагрузки", – добавил Олег Смоляков.

Он подчеркнул, что акция будет одноразовой.

"Это разовая акция, точечная, конкретно для определённых категорий и имеет разовый характер. Это меры для людей, которые располагают меньшими доходами. Охватят этой программой только банки и регулируемые сейчас микрофинансовые организации. То есть все нерегулируемые субъекты, включая онлайн-кредиторов, в эту программу не попадают", – подчеркнул зампред главы Нацбанка

Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова добавила, что выбранная категория граждан действительно нуждается в поддержке.

"Эти категории как раз-таки не приобретают какие-то дорогие вещи – скажем, iPhone, LED-телевизоры, какую-то новую технику. А берут, в основном, на питание, лекарства, лечение – самое необходимое для жизни, вещи, продукты. Поэтому я думаю, что таких граждан, которые покупали именно новую технику, наверное, мало", – сказала она.

26 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Правительство погасит беззалоговые кредиты: