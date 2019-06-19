«Это было неслужебное использование» - в управлении экономики и бюджетного планирования прокомментировали ДТП с их автомобилем

На служебном автомобиле марки Hyundai Tucson с государственным номером 034 АА, который спровоцировал аварию на пересечении улиц Садовая-Ленинградская, ездит руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

Эту информацию «НГ» подтвердили в управлении.

- Автомобиль принадлежит нашему управлению, на нем передвигается руководитель, но она отсутствует на работе, - сообщила «НГ» заместитель руководителя управления экономии и бюджетного планирования Алмагуль БЕКБАЕВА. - Во время отсутствия руководителя служебный автомобиль мы не используем. Поэтому это было неслужебное использования автомобиля, которое допустил водитель. Насколько я знаю, он живет в том районе. Видимо, ехал домой. Мы не отрицаем, что ДТП произошло по вине нашего водителя.

Как сообщила Бекбаева, в момент аварии ее в автомобиле не было. Но она выехала на место ДТП, когда ей сообщили об инциденте. Бекбаева отметила, что решение об ответственности водителя, совершившего ДТП, будет принимать руководитель ведомства.

Авария произошла на пересечении улиц Садовая-Ленинградская 18 июня, около 18.30. Водитель Hyundai Tucson, который двигался по второстепенной дороге, не уступил дорогу водителю BMW. В результате спровоцировал столкновение с BMW и врезался в стоявший рядом забор. Никто из водителей не пострадал.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту собран административный материал.