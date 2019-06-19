«Это было неслужебное использование» - в управлении экономики и бюджетного планирования прокомментировали ДТП с их автомобилем
Ольга ЛИХОГРАЙ
На служебном автомобиле марки Hyundai Tucson с государственным номером 034 АА, который спровоцировал аварию на пересечении улиц Садовая-Ленинградская, ездит руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазина.
Эту информацию «НГ» подтвердили в управлении.
- Автомобиль принадлежит нашему управлению, на нем передвигается руководитель, но она отсутствует на работе, - сообщила «НГ» заместитель руководителя управления экономии и бюджетного планирования Алмагуль БЕКБАЕВА. - Во время отсутствия руководителя служебный автомобиль мы не используем. Поэтому это было неслужебное использования автомобиля, которое допустил водитель. Насколько я знаю, он живет в том районе. Видимо, ехал домой. Мы не отрицаем, что ДТП произошло по вине нашего водителя.
Как сообщила Бекбаева, в момент аварии ее в автомобиле не было. Но она выехала на место ДТП, когда ей сообщили об инциденте. Бекбаева отметила, что решение об ответственности водителя, совершившего ДТП, будет принимать руководитель ведомства.
Авария произошла на пересечении улиц Садовая-Ленинградская 18 июня, около 18.30. Водитель Hyundai Tucson, который двигался по второстепенной дороге, не уступил дорогу водителю BMW. В результате спровоцировал столкновение с BMW и врезался в стоявший рядом забор. Никто из водителей не пострадал.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту собран административный материал.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 135
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
arman_kst: Народу много У нас в Райцентре каждые 2 года, автоклубы страны - проводят выставку. На просторах Моей Деревеньки - есть много фоток. Собираются до 1500 машин... :lol: :oops:
"Ак жол" просит упразднить посреднические компании в сфере ЖКХ с миллионными зарплатами сотрудников
Будем - посмотреть, что Второй Президент - сделает. Скорее всего- Ничего.Время - пройдёт и всё - забудется... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: пока пожарник спал Алекс, мы с ним в один день- зашли в свои квартиры... :lol: ;-)
"Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу
Функционеры от футбола пульку расписывают. Чтобы больше команд в евротурнирах было.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Специально клиентам квартиры показываю, пока соседей нет, чтоб не спугнуть. А потом раз и сюрпрайс! Вот Виктору тоже в 2000 году показали квартиру для жилья, пока пожарник спал И он...