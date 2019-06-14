Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает полиция в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Двор по адресу ул. Садовая, 49 который четыре года подряд признавался лучшим в областном центре, в июне был изуродован и обворован. Об этом в рубрике "Народные новости" сообщали читатели "НГ". Жители дома и неравнодушные костанайцы считают, что дело должно стать объектом пристального внимания полиции.
Дворник Лариса ЛЕБЕДЕВА за 6 лет превратила вверенную ей ПКСК "Данко" территорию в образцовый двор. Возле каждого подъезда - сказочные скульптуры, на ветках деревьев - декоративные украшения, кроме инсталляций, во дворе цветочные клумбы и газоны.
В ночь с 4-ого на 5-е июня со двора украли три садовые фигурки оленей и сделанных руками Ларисы Владимировны персонажей сказки "Репка". 11 июня воры вернулись и украли искусственную пальму высотой 1,2 м и три искусственных папоротника. Еще одну пальму злоумышленники видимо не сумели выдернуть и просто сломали.
- Полиция приехала довольно оперативно, они показали мне записи с камер наблюдения, которые засняли похитителей, - рассказала Лариса Лебедева. - Мне кажется, что это один и тот же человек. Может быть кто-то его ждал на машине, потому что унести всё далеко самостоятельно он бы не смог.
Оленей дворник купила за свои деньги. Женщина потратила на фигурки 43 900 тенге.
- Убираю я каждый день утром и вечером, днем мастерю, много помогают сами жильцы, ПКСК даёт материал и краску, - сообщила Лариса. - Дети первый год были удивлены и трогали все, а потом привыкли. Теперь даже когда играют не ломают ничего. А вор - варвар, он не смог вытащить одну из пальм из земли, но бессмысленно обовал все листья.
Лариса Лебедева верит, что полиция найдёт преступника. И говорит, что не намерена прекращить свои работы по украшению двора. Сейчас она хочет установить фламинго, а напротив юрты постаить шалаш. Пока он не готов, нужно нашить казахский орнамент.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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