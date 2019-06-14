Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы

Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Tengrinews.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Дидар Смагулов.

Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в поселке Красный Восток (ныне - Акжар) Алма-Атинской области. Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК в 1978 году.

Председателем Агентства по делам государственной службы назначили Анар Жаилганову.

Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семипалатинске. До назначения являлась депутатом Мажилиса - членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.