Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы
Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Tengrinews.kz.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Дидар Смагулов.
Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в поселке Красный Восток (ныне - Акжар) Алма-Атинской области. Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК в 1978 году.
Председателем Агентства по делам государственной службы назначили Анар Жаилганову.
Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семипалатинске. До назначения являлась депутатом Мажилиса - членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Напомним, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
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