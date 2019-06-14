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Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
Хозяин: ну как-то совсем либо глупо либо провокационно. это мое личное мнение. нет причин не думать также аналогично. в вашем контексте Хозяин: модно всё тоже можно весьма усомниться. ВСЕ...
14.06.19 14:32
директор пляжа
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Программа хорошая, все таки достучались, сигнал пошел, только вот не боятся ли они что на следующий год также соберутся, но уже скажут что уже денег нет..
14.06.19 14:24
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14.06.19 14:22
Хозяин
Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
А это что за такая норма в законе? директор пляжа: то партия, Алекс абсолютно прав - все эти слова про "незаконность митингов" и что "они мешают другим людям" чистейшей воды...
14.06.19 13:47
Butch
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О! Рискую предположить что предварительные прогнозы не так уж и ошибались, и ЗА него как раз и проголосовало указанное количество. Для прочих же он скорее были консолидированным кандидатом ПРОТИВ.
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Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы

14 июня 2019, 12:50 |  Государство

Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Tengrinews.kz.

  Алик Шпекбаев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Дидар Смагулов.

Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в поселке Красный Восток (ныне - Акжар) Алма-Атинской области. Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК в 1978 году. 

Председателем Агентства по делам государственной службы назначили Анар Жаилганову.

Анар Жаилганова. Фото:parlam.kz

Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семипалатинске. До назначения являлась депутатом Мажилиса - членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
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