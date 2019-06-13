Токаев разделил АДГСПК на два агентства
Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции разделили на два ведомства, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу Акорды.
Постановление о реорганизации опубликовано на сайте Акорды.
"В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.
Установить, что Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг.
2. Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.
Установить, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.
3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующие изменение и дополнение:
в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
строку "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" изложить в следующей редакции:
"Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы";
дополнить строкой следующего содержания:
"Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)".
4. Администрации Президента Республики Казахстан совместно с Аппаратом Совета Безопасности Республики Казахстан в месячный срок:
1) внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан совместно с председателями Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба):
проекты положений об агентствах;
предложения по перераспределению штатной численности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания".
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Другой эпохи крутится диск...
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