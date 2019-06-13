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peshexod
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Политэкономика 8-)
13.06.19 13:26
maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod: В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым. Отсюда и блокировки без обяснений ;-)
13.06.19 13:23
maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Сейчас заклюют если увидят. Пофиг. Нравились :lol:
13.06.19 13:21
maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Там в маяках мотор огромный от сети 127 или 220v, с конденсатором для второй обмотки. зачем им РЧВ? На слух до последнего казалось, что "тянет", всегда хотелось подстроить.
13.06.19 13:19
peshexod
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf: На западе так не считают. Возможно поэтому латиница, француз под запретом, финский опыт в образовании, отставка и так далее. В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть...
13.06.19 13:19
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Токаев разделил АДГСПК на два агентства

13 июня 2019, 11:55 |  Государство

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции разделили на два ведомства, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

Постановление о реорганизации опубликовано на сайте Акорды.

"В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

Установить, что Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг.

2. Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Установить, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующие изменение и дополнение:

в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

строку "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы";

дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)".

4. Администрации Президента Республики Казахстан совместно с Аппаратом Совета Безопасности Республики Казахстан в месячный срок:

1) внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан совместно с председателями Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба):

проекты положений об агентствах;

предложения по перераспределению штатной численности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания".
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* drakon
Re: Токаев разделил АДГСПК на два агентства
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16512
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два раза - перечитал.
Ничего - не понял.
Тупеешь, Витя, тупеешь... :lol:
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§ alex_60
Токаев разделил АДГСПК на два агентства
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ничего - не понял.


а нафига ты это читал?
мозги свои проверял?
от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
а ведь меняется по сути.
еще 1000 появится солдат. как минимум.

[Исправлено: alex_60, 13.06.2019 - 12:46]
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§ директор пляжа
Re: Токаев разделил АДГСПК на два агентства
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.06.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переименовывать они, как показала практика, мастера.
не, ну а что, новые места, новые "возможности". не все пристроены же)
а теперь еще и подотчетные одному человек. Все четко. 8-)
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