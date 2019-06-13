Изменения в правилах приема на обучение в вузах Казахстана не коснутся претендентов на гранты

Изменения относятся ко всем программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, но только для тех абитуриентов, которые готовы обучаться на платной основе. О новых правилах сегодня, 13 июня, на брифинге в областном пресс-клубе рассказали представители КГУ им. Байтурсынова.

- В 2018 году выпускники сдавали Единое национальное тестирование только один раз. По новым правилам показать свои знания можно будет четыре раза: в январе, марте, июне и августе, - рассказал "НГ" ответственный секретарь приемной комиссии КГУ Арман БЕКМАГАМБЕТОВ. - Это сделано для того, чтобы увеличить шансы абитуриента получить высшее образование. Правда, по этим экзаменам обучаться можно будет только на платной основе. Чтобы получить грант, нужно по старой системе сдать ЕНТ летом. Кроме того, мы перешли от приема документов на специальности к выбору комплексной образовательной программы, которые включают в себя несколько программ, объединенных общей тематикой.

Одновременно можно выбрать 4 образовательные программы. Если абитуриент поступает на платное отделение после окончания обучения в колледже, то, в отличие от прошлого года, в этом наборе ему не потребуется сертификат ЕНТ.

Меняется и система приема в магистратуру. В этом году экзамены будет принимать республиканская комиссия. В прошлые года эту роль выполняли преподаватели вуза. Новшество призвано устранить коррупционные риски.

Как отметил Бекмагамбетов, в 2019 году в Казахстане увеличили количество образовательных грантов на 30%. Однако по-прежнему государство отдает приоритет техническим и аграрным направлениям. Документы можно подать сразу в несколько учебных заведений, чтобы потом выбрать вуз в зависимости от того, где одобрят выделение гранта. В 2018 году из почти 53 000 бюджетных мест, выделенных в Казахстане, в КГУ осталось только около 400.

Как отметила ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА, вуз принимает меры, чтобы не допустить "утечки мозгов".

- Разрабатывают новые программы обучения, открыли SMART-центр, планируем открыть представительство топовых университетов Китая, чтобы наша молодёжь не уезжала за пределы Казахстана, а на базе нашего университета при помощи новых технологий получали новые знания, - пояснила она. - Мы заключили меморандумы с акиматами городов и районов. Теперь по 2 гранта ушли в каждый регион Костанайской области.

12 июня на центральной площади Костаная прошел выпускной вечер для 1 089 учеников костанайских школ. Большинство из опрошенных корреспондентом "НГ" выпускников рассказывали о стремлении поступить в европейские, российские или крупные казахстанские вузы.