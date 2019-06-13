Выпускной вечер в Костанае запомнится традиционными танцами и нетрадиционными нарядами

1089 выпускников костанайских школ вечером в среду, 12 июня, пришли на площадь перед облакиматом. 30 из них - обладатели нагрудного знака «Алтын белги».

В 18:30 площадь уже была оцеплена полицией. Дежурили пожарные и медики. Будущий врач нашелся и среди выпускников. Ксения ЗАПАСНАЯ из школы для одаренных детей «Озат» хочет поступать в медицинский. Правда, пока не определилась в какой именно.

- Сегодня мне вручили знак «Алтын белги», - рассказала «НГ» Ксения. - Было сложно, много переживала. Тем более наша школа предполагает углубленное изучение точных наук. Тем не менее мне больше нравились химия и биология, поэтому я выбрала профессию врача.

В какой-то момент городская площадь стала больше похожа на площадку для дефиле. Оригинально одеться решили не только девушки, но и парни - кто-то пришёл в ковбойской шляпе, кто-то в ярком костюме. Выпускник СШ № 17 Кайсар ИСИН решил выделиться сочетанием разноцветных очков и бордового пиджака.

- Костюм купил спонтанно, понравился мне, уникальным показался, - сообщил он. - Школу закончил хорошо. Буду поступать на программиста в Костанае. Но пока это далекая перспектива. Сейчас все мысли - о выпускном. Не хочется ни о чем думать.

В военной форме пришли выпускники СШ № 5.

- Я поступаю в Чехию на политолога, - поделился планами Андрей ЛИТВЯК. - После учебы планирую вернуться в Казахстан. Хочу что-то поменять в стране. Например, мне не нравится, что у нас так много полезных ископаемых, но так мало фабрик и заводов. Уйду в политику и постараюсь сделать нашу страну лучше.

Екатерина АЛЕКСАНИНА из гимназии им. Горького планирует уехать в Австрию навсегда. 25 июня в Алматы она сдает экзамены в Венский государственный университет. Свой выбор объясняет более высоким качеством образования и высоким уровнем жизни в европейском государстве. Но сейчас охотнее говорит о своем наряде, чем о грядущих испытаниях.

- Платье аказала ещё три месяца назад, его сшили специально для меня, - рассказала она. - Эскиз придумала свой. Спереди оно короткое, а сзади низкое. Вроде ничего особенного, но выглядит интересно, за счёт прозрачного верха и рукавов-фонариков - достаточно объёмно и оригинально. Просто выпускное платье Кати Алексаниной.

Последнюю попытку отговорить школьников от выезда за границу предпринял заместитель акима области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ.





- В этом году государство выделило более 69 000 грантов, что на 30% больше чем в прошлом году, - сообщил он выпускникам. - Это говорит о том, что мы даем нашим выпускникам дополнительные возможности получить высшее образование на бесплатной основе. Мы в рамках государственных программ пытаемся сделать для молодёжи все возможное. Из областного бюджета выделили 2,5 млрд тенге на ремонт школ. Для студентов планируем построить 5 дополнительных общежитий.

Жундубаев напомнил о последних достижениях костанайских школьников на международных олимпиадах, назвал фамилии особо отличившихся. Чтобы точно произнести каждую букву, записал шпаргалку на своей руке, аккуратно, почти профессионально подсмотрел, продолжая свою речь.

Кроме того, он наградил обладателей нагрудного знака за отличную учебу. В этом году обошлись без красной дорожки. Чтобы выйти за своей наградой, лучшие выпускники построились ближе к сцене. Но рассмотреть их остальным школьником всё равно было довольно сложно - в считанные секунды все ступеньки заняли фотографы и видеооператоры. С высоты бывших школьников снимал дрон.

Церемония чествования прошла довольно быстро. Наградили учителей, которые затем вместе с бывшими учениками закружились в медленном танце.

Каждая школа запустила в небо свои шарики, завершилось все действо массовыми селфи.

Одного из выпускников одноклассники принялись подкидывать на руках - оказалось, что 12 июня он отметил еще и день рождения. Парням так это понравилось, что затем к небу полетел учитель физики, который пришёл проводить их во взрослую жизнь.

В этом году в Костанайской области закончили 11 классов 4 793 ученика, 186 из них стали обладателями знака «Алтын белги».