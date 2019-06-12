Пресс-служба Костанайского областного суда отрицает, что их ведомственная машина нарушила ПДД в Рудном
За рулем служебного автомобиля SsangYong, который 25 апреля на проспекте Комсомольский в Рудном выехал на полосу встречного движения, находился сотрудник не суда, а крупной строительной организации.
О нарушении со стороны госслужащего сообщил на платформе egov.kz некто Жан Ботанов. И получил ответ министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в котором в частности говорилось:
- Проведена проверка, по результатам которой водитель автомашины марки Ssang Yong г/н Р 779 CS привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.601 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
Сам факт нарушения имел место, утверждает пресс-служба областного суда. Однако "на балансе РГУ «Администратор судов по Костанайской области» Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан автотранспортное средство под госномером Р 779 CS не числится. За РГУ зарегистрированы госномера начиная с 001 CS10 до 060 CS10".
- Согласно протокола об административном правонарушении №0542971 от 30 апреля 2019 года по вышеуказанному факту был привлечен к административной ответственности водитель АО «Рудный Соколовстрой» Караев Б.А., а никак не сотрудник суда, как говорится в информации, - уточняют в пресс-службе ведомства.
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