Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник суда оштрафован в Рудном

Об этом в своем блоге на платформе egov.kz в ответе на вопрос сообщил министр внутренних дел РК Ерлан ТУРГУМБАЕВ. Нарушение было снято на видеорегистратор автовладельцем 25 апреля этого года в 13.09 на проспекте Комсомольский. Сотрудник суда выехал из общего потока транспорта на встречную полосу движения, создав аварийную ситуацию и угрозу для других участников движения.

Кадр из видео

О нарушении со стороны госслужащего сообщил главе МВД общественник Жан БОТАНОВ:

"Довожу до вашего сведения, что сотрудники суда на служебной автомашине марки SsangYong госномер P 779 CS нарушили ПДД (выезд на полосу встречного движения). Более того, служебная государственная автомашина имеет тонированные стекла, что противоречит принципу гласности и прозрачности работы государственных служащих", - написал автор.

К своему заявлению Жан Ботанов приложил видеодоказательство.

Министр внутренних дел проверил это заявление.

"По данному факту проведена проверка, по результатам которой водитель машины «Ssang Yong» г/н Р 779 CS привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 601 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)", - ответил глава МВД.

В то же время министр отметил, что на служебных автомобилях госорганов разрешено нанесение тонировки на заднее ветровое и задние боковые стекла.

"Запрет на любое использование тонирующих покрытий распространяется только на патрульные автомашины строевого подразделения патрульной полиции", - написал министр.