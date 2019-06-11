Десятки тонн картошки, выброшенные в окрестностях Костаная, обещают сегодня вывезти на свалку

Об этом сегодня, 11 июня, сообщил «НГ» государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. Сотрудники природоохранной полиции, РОВД Костанайского района и экологи нашли хозяина выброшенной картошки.

Фото из архива "НГ"

- Как объяснил руководитель КХ «Бекиров», чтобы вывезти эти пищевые отходы, он нанял грузовые машины, - пояснил Мукашев. - Вместо того, чтобы вывезти их на свалку, водители разгрузили их в окрестностях озера Господское.

По словам эколога, глава КХ заверил, что в ближайшее время гниющий картофель будет вывезен на полигон ТБО.