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Десятки тонн картошки, выброшенные в окрестностях Костаная, обещают сегодня вывезти на свалку
Галина КАТКОВА
11 июня 2019, 15:23 | Государство
Об этом сегодня, 11 июня, сообщил «НГ» государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. Сотрудники природоохранной полиции, РОВД Костанайского района и экологи нашли хозяина выброшенной картошки.
Фото из архива "НГ"
- Как объяснил руководитель КХ «Бекиров», чтобы вывезти эти пищевые отходы, он нанял грузовые машины, - пояснил Мукашев. - Вместо того, чтобы вывезти их на свалку, водители разгрузили их в окрестностях озера Господское.
По словам эколога, глава КХ заверил, что в ближайшее время гниющий картофель будет вывезен на полигон ТБО.
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Десятки тонн картошки, выброшенные в окрестностях Костаная, обещают сегодня вывезти на свалку
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