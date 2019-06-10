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10.06.19 19:20
Добринцофф
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
С картошкой второй год подряд завал,оптовая цена 60-75,а раньше в это время уже по 150 была.Покупателям конечно удобно,можно и не заморачиваться с погребами пришёл купил сколько надо.
10.06.19 19:09
Добринцофф
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
Vital: Вот передо мной стоит зомбированая женщина и говорит мне нужно вот это от желудка, вот это от сердце, вот это от головы, вот это просто есть ещё ченбудь от ноги. Ну че, накидали ей пакет на...
10.06.19 18:52
Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
И вабще тут мафия. Я уже говорил. Эналаприл я покупал в рф за 40-50 руб маде ин Белоруссия. У нас нету. Есть другие производители. Индия 400 теньге. И так во всем.
10.06.19 18:41
maxsaf
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Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная

Галина КАТКОВА

10 июня 2019, 16:16 |  Общество

Место нахождения внушительной кучи гниющего картофеля - окрестности озера Господское. Пенсионер Валерий ТИМОШЕНКО ездил туда на рыбалку. Увидел безобразие и сегодня, 10 июня, сообщил в «НГ».

- Думаю, кто-то захотел избавиться от ненужной картошки и вывалил сюда, потому что на свалку везти дорого - там за десятки тонн придется немало заплатить, - предположил он.

Тимошенко - бывший водитель, он примерно и посчитал, сколько картошки лежит теперь на несанкционированной свалке - благо, видно, сколько высыпали из машины после одного рейса.

Картошка лежит в основном в красных сетчатых мешках, частично - в белых полипропиленовых. Есть крупная, есть помельче. Более мелкая лежит в сетчатых мешках даже калиброванной, как будто ее отбирали на семена. Кстати, видно, что не весь картофель испорчен. Ощущение, что для кого-то просто этот товар совершенно обесценился и от него освободили склады. Вместе с картошкой валяются куски поддонов, песок.

Процесс гниения, конечно, идет, ветер разносит характерный запах.

- Тут ведь и до Тобола недалеко, - отметил Виктор Тимошенко, - а еще я знаю, что скот, бывает, пасут в этих местах. Если корова съест такой картошки, может умереть... А вообще у меня такое детское желание, чтобы какая-нибудь сила перенесла вот такую свалку в дома тех, кто так беспредельничает.

Тимошенко вместе с корреспондентами «НГ» осматривал гниющие залежи картошки, вместе мы пытались найти хоть что-то типа этикетки на мешках, что помогло бы прояснить принадлежность картофеля. Не нашли.

«НГ» сообщила о находке, которая подпадает под нарушение ст. 344 КоАП РК (нарушение обращения с отходами), в департамент экологии.
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Комментарии к новости
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* Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт наруководились наши. Один молоко сливает бочку, другой картоп выкидывает. Чёт пошло не так все.
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* Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че самое НЕ удивительно, щас скорей всего местные депутаты выпустят закон где будет только один пункт. Штраф за выброс продуктов в 50 лямов. А глубину проблемы не будут решать, это слишком тяжко и не нужно.
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§ drakon
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16494
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё,можно себе - выбрать.
И на ярмарку ехать - не надо.
А может она из Стабфонда?... :lol: :oops:
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§ лимон
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заелись, подешевле нельзя было распродать?
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* Vital
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну с молоком ещё как-то можно понять. А тут не одна машина. Тут много, целый огромный склад. Это реально преступление. Ведь можно было дать в сми рекламу, что склад нужно очистить от прошлогодней картошки, люди приезжайте забиририте за 5 теньге. Уверен. Приехали бы и забрали. Кому свиней кормит, кому может и самому кушать. Вот же гады.
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* Vital
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7700
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это такие руководители. Он завтра приедит на лексусе, скажет че надо? Сколько? 3 ляма 5? На возьми и уедит. А зарплату будет считать по копейки. Не тиинки больше не даст.
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§ maxsaf
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1977
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поросятам был бы праздник. Думаю, кому надо - наберут.
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§ Добринцофф
Re: Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.06.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С картошкой второй год подряд завал,оптовая цена 60-75,а раньше в это время уже по 150 была.Покупателям конечно удобно,можно и не заморачиваться с погребами пришёл купил сколько надо.
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