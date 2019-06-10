Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная

Место нахождения внушительной кучи гниющего картофеля - окрестности озера Господское. Пенсионер Валерий ТИМОШЕНКО ездил туда на рыбалку. Увидел безобразие и сегодня, 10 июня, сообщил в «НГ».

- Думаю, кто-то захотел избавиться от ненужной картошки и вывалил сюда, потому что на свалку везти дорого - там за десятки тонн придется немало заплатить, - предположил он.

Тимошенко - бывший водитель, он примерно и посчитал, сколько картошки лежит теперь на несанкционированной свалке - благо, видно, сколько высыпали из машины после одного рейса.

Картошка лежит в основном в красных сетчатых мешках, частично - в белых полипропиленовых. Есть крупная, есть помельче. Более мелкая лежит в сетчатых мешках даже калиброванной, как будто ее отбирали на семена. Кстати, видно, что не весь картофель испорчен. Ощущение, что для кого-то просто этот товар совершенно обесценился и от него освободили склады. Вместе с картошкой валяются куски поддонов, песок.

Процесс гниения, конечно, идет, ветер разносит характерный запах.

- Тут ведь и до Тобола недалеко, - отметил Виктор Тимошенко, - а еще я знаю, что скот, бывает, пасут в этих местах. Если корова съест такой картошки, может умереть... А вообще у меня такое детское желание, чтобы какая-нибудь сила перенесла вот такую свалку в дома тех, кто так беспредельничает.

Тимошенко вместе с корреспондентами «НГ» осматривал гниющие залежи картошки, вместе мы пытались найти хоть что-то типа этикетки на мешках, что помогло бы прояснить принадлежность картофеля. Не нашли.

«НГ» сообщила о находке, которая подпадает под нарушение ст. 344 КоАП РК (нарушение обращения с отходами), в департамент экологии.