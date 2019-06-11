Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми

После оглашения предварительных результатов выборов президент Касым-Жомарт Токаев провёл пресс-конференцию в Акорде, передает Informburo.kz.

Касым-Жомарт Токаев / Фото Informburo.kz

Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде заявил, что выборы прошли открыто и справедливо.

"Выборы прошли на высоком уровне, открыто и справедливо. Более 1000 международных наблюдателей следили за ходом выборов, около 350 журналистов. Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми и открытыми. Кандидатам были созданы равные условия. Благодарю всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах, и тех, кто поддержал меня своими голосами. Это мандат доверия, который я должен оправдать в течение ближайших пяти лет", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он прокомментировал стихийные митинги в Алматы и Нур-Султане.

"В Алматы и в столице ряд граждан вышел на улицы, чтобы выразить свою точку зрения. С точки зрения законодательства, несмотря на предупреждения Генпрокуратуры, эти действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане такая свобода присутствует. В связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, со стороны полиции были приняты меры. К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу безопасность других граждан", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Во время протестов трое сотрудников полиции получили ранения. Глава государства поручил правоохранительным органам проявлять максимальную сдержанность к демонстрантам.

Касым-Жомарт Токаев провёл пресс-конференцию в Акорде / Фото Informburo.kz

"С моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов быть максимально сдержанными, что они и сделали во время демонстрации. В будущем они будут вести себя таким образом. Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, считаем, что необходимо предложить форму диалога. Я уже говорил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества, где мы сможем обмениваться мнениями", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев не исключает предстоящие кадровые перестановки.

"Точечные кадровые назначения будут. В состав Правительства будут привлекаться новые кадры, в том числе молодёжь. Я пообещал подготовить кадровый список, куда войдут 300 человек. Когда я говорил о том, что будущее Казахстана принадлежит молодёжи, я не кривил душой – это не пропагандистский штамп, это действительно так", – подчеркнул президент.

"Победа – это слово, которое относится к военным конфликтам"

Отвечая на вопрос о внешней политике, глава государства заверил, что сохранит преемственность.

"Вопрос внешней политики особенно нуждается в преемственности. Цена вопроса во внешней политике, возможно, выше, чем во внутренней. Цена ошибки на документах, которые подписываются главами государства, огромная. Ведь этот документ не вернёшь назад, как программу, которую можно аннулировать во внутренней политике", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, работа над интеграцией ЕАЭС будет продолжена.

"Признателен своим коллегам по Центрально-Азиатскому региону. Вчера ночью мне позвонили президенты Узбекистана, Таджикистана, поздравили с победой. Буквально несколько минут назад до начала конференции мне позвонил Владимир Путин и поздравил с победой. Хотя это слово я не воспринимаю. Победа – это слово, которое больше относится к военным конфликтам. Здесь было выяснение отношения ко мне со стороны избирателей", – отметил он.

В ближайшее время президент планирует посетить Кыргызстан, где пройдёт саммит стран-участниц ШОС. Затем Касым-Жомарт Токаев будет участвовать на саммите СВМДА в Душанбе. Отдельно он остановился на отношениях с Россией.

"У нас стратегические отношения. Мы договорились с Путиным, что будем работать над проблематикой отношений, будем давать поручения Правительству и контролировать их исполнение. У истоков казахстанско-российского сотрудничества стоял Нурсултан Назарбаев, он работал с Ельциным, продолжил с Путиным, работал с Медведевым. Считаю, что эта политика укрепления сотрудничества с Россией, безусловно, будет иметь своё продолжение", – отметил президент.

"Я в политику пришёл не с улицы"

Касым-Жомарт Токаев заверил, что займётся решением проблем, которые он поднимал в своей предвыборной программе.

"Я в политику пришёл не с улицы, не с чердака свалился – был главой Правительства, работал и в сфере внешней политики и даже 2,5 года входил в состав мирового правительства. Я очень хорошо себе представляю всю кухню, будь то внутренняя, будь то внешняя. Поэтому все проблемы, которые были обозначены в ходе предвыборной кампании, – состояние дорог, экология, медобслуживание, низкие зарплаты, будут решаться комплексно. Какого-то приоритета – сегодня займёмся одним, завтра другим, такого не будет", – заверил президент.

Также он прокомментировал доклад миссии ОБСЕ, в котором международные наблюдатели отметили ряд "отклонений" в ходе выборного процесса.

"Я проинформирован в целом об этих оценках, но хочу сказать, что БДИПЧ ОБСЕ является всего лишь одной из международных организаций. Мы не должны фокусироваться на оценках именно этой организации. Здесь присутствовали и другие международные организации, почему мы должны игнорировать их оценки?" – спросил Касым-Жомарт Токаев.

Постановка проблем в докладе миссии ОБСЕ была для него ожидаемой.

"Я ведь был вице-президентом парламентской Ассамблеи ОБСЕ и дважды участвовал в наблюдении за выборами. Я очень хорошо знаю всю эту кухню и как они составляют эти доклады. Насколько политически предвзяты они бывают в зависимости от страны, где они работают. Поэтому я отношусь к докладу ОБСЕ абсолютно спокойно", – сказал он, подчеркнув, что Казахстан продолжит сотрудничество с организацией.

"Строительство АЭС пока не планируется"

Спикер отметил, что пока в Казахстане не планируется строительство атомной электростанции.

"Строительство атомной электростанции пока не планируется. Если понадобится, то обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Если понадобится, то проведём референдум", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что Казахстан уже отказался от ядерного оружия.

"Вы знаете, Казахстан признан как лидер движения нераспространения ядерного оружия благодаря историческому решению нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Сейчас в мире мы видим, что вопрос энергоресурсов очень важен. Но не так важен по сравнению с транспортными связями и созданием хабов. На следующий год Казахстан планирует получить 5 млрд доходов от участия или членства в Шёлковом пути", – рассказал президент.

Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде, 10 июня / Фото Informburo.kz

Казахстан и дальше будет уделять внимание привлечению инвестиций.

"Мы сумели привлечь 300 млрд долларов (инвестиций. – Авт.). Я буду создавать хороший климат для привлечения инвестиций. 4 июля я буду проводить большое мероприятие с участием иностранных инвесторов, чтобы дать им посыл, чтобы инвесторы чувствовали себя хорошо", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Мы должны отказаться от расходов на крупные имиджевые проекты"

Во внутренней политике глава государства будет уделять особое внимание социальным вопросам.

"Я не случайно сказал о справедливой социальной политике. С одной стороны, мы, конечно же, должны направлять деньги и финансы на развитие Казахстана. Мы не можем поступающие доходы в бюджет просто раздавать, раздавать и раздавать, порождая тем самым соответствующие настроения среди людей", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Задача Правительства и Парламента, по его словам, – в создании условий для продуктивного и эффективного труда.

"Мы должны заниматься привлечением инвестиций, будь то иностранных или внутренних в экономику страны с тем, чтобы не допустить застоя, чтобы экономика развивалась. И тогда мы сможем выйти из проблем, которые нас окружают. Задача очень сложная, в том числе и задача переформатирования бюджета, о чём я неоднократно говорил в канун выборов. Мы должны отказаться от расходов на крупные имиджевые проекты, подходить к расходованию средств рационально. Но социальные вопросы, уверяю вас, будут находиться в поле моего внимания", – заверил президент.

Вопрос о досрочных парламентских выборах Касым-Жомарт Токаев назвал преждевременным.

"Это вопрос очень ранний. Честно говоря, не знаю на него ответа", – признался он.

10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Явка на выборах составила 77,4%.

Голоса распределились следующим образом: