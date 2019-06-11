Токаев: Инаугурацию президента планируем провести 12 июня
Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде рассказал, когда планируется проведение инаугурации президента, передает Informburo.kz.
"Инаугурацию планируем провести 12-го числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчёт", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
14 июня в Кыргызстане пройдёт очередной саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, в котором будет участвовать Касым-Жомарт Токаев
"14 июня мне нужно в Бишкек, а потом в Душанбе (на саммит СВМДА – Авт.). И желательно, чтобы на них президент Казахстана присутствовал уже в качестве обличённого в полномочия", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он признался, что его коробит слово "транзит" власти.
"Я против слова "транзит". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом. Я не попутчик. Не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться на какой-то другое движущее средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.
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