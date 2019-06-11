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Добринцофф
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Азамат Лисов: Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет чем продать дешевле Она хорошая ничего не стоит,а если немного с дефектом вообще ни почём не продашь,проще выкинуть и забыть.
11.06.19 00:07
drakon
Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми
В будущем они будут вести себя таким образом. Задерживать по 500 человек... :-o
10.06.19 23:38
drakon
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Азамат Лисов: Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет Это ваш "больной" капитализм, может так - делать... :lol:
10.06.19 23:20
kostyk777
Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их блокировали
Тут посмотрел на цифры. Если по возрастному составу посмотреть, то от 18 млн населения 13 млн избирателей. А по спискам 9 млн. Где ещё 4 млн. Если что, поправьте.
10.06.19 23:12
Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
yudjin: Да там друг полный капец. Я тоже ребёнка водил. А конечном итоге в челяб отвёз. И просто мне нужна была справка. Водительская. Я три дня проходил. Учитывая что я порядочный чел не...
10.06.19 23:05
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Токаев: Инаугурацию президента планируем провести 12 июня

10 июня 2019, 19:59 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде рассказал, когда планируется проведение инаугурации президента, передает Informburo.kz.

"Инаугурацию планируем провести 12-го числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчёт", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

14 июня в Кыргызстане пройдёт очередной саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, в котором будет участвовать Касым-Жомарт Токаев

"14 июня мне нужно в Бишкек, а потом в Душанбе (на саммит СВМДА – Авт.). И желательно, чтобы на них президент Казахстана присутствовал уже в качестве обличённого в полномочия", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он признался, что его коробит слово "транзит" власти.

"Я против слова "транзит". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом. Я не попутчик. Не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться на какой-то другое движущее средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.
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