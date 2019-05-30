Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае

На этот раз строительно-монтажные работы пройдут в границах улиц Бородина и Баймагамбетова. Об этом сообщает пресс-служба акима города.

Реконструкция улицы продлится с 30 мая по 30 июня. Данный участок ул. Гагарина будет закрыт для движения автотранспорта.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.

Напомни, с 8 апреля ул. Гагарина начали ремонтировать в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина. По последним данным ремонт на этом участке продлится до 15 июня.