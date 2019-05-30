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Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
30 мая 2019, 10:59 | ЖКХ
На этот раз строительно-монтажные работы пройдут в границах улиц Бородина и Баймагамбетова. Об этом сообщает пресс-служба акима города.
Реконструкция улицы продлится с 30 мая по 30 июня. Данный участок ул. Гагарина будет закрыт для движения автотранспорта.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
Напомни, с 8 апреля ул. Гагарина начали ремонтировать в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина. По последним данным ремонт на этом участке продлится до 15 июня.
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